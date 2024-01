França detecta casos de gripe das aves em exploração de patos

As autoridades francesas detectaram vários casos de gripe aviária numa exploração de patos no departamento da Vendeia, no Oeste do país, informou o Ministério da Agricultura e Alimentação. Este é o primeiro surto da doença desde que o país começou a vacinar contra o vírus, no ano passado.

O departamento da Vendeia indica que os casos foram detectados na terça-feira numa quinta com 8700 patos na localidade de Notre-Dame-de-Riez. Todos os animais terão sido vacinados.

A gripe aviária, que é transmitida por aves selvagens migratórias e que se espalha, depois, entre explorações agrícolas, matou milhões de animais em todo o mundo ao longo dos últimos anos, reduzindo a oferta e elevando os preços dos alimentos de origem animal. Ao mesmo tempo, aumenta o receio em torno do risco de transmissão da doença para os humanos.

Para se proteger, a França lançou uma campanha de vacinação no início de Outubro passado, visando apenas os patos, uma vez que estes animais podem transmitir facilmente o vírus sem apresentar sintomas. O país aliou a vacinação a outras medidas de segurança já implementadas.

A vacina não protege totalmente as aves de contrair a doença, mas limita a propagação e, assim, evita abates preventivos e massivos. França é o primeiro grande exportador a vacinar aves contra a gripe aviária, em resposta à possibilidade de embargos decretados por países que temem que o vírus se possa espalhar sem ser detectado.

O país elevou o nível de risco da gripe aviária de "moderado" para "alto" no mês passado, depois de novos casos da doença terem sido detectados, o que forçou os produtores a manter as aves no interior das explorações para conter a propagação do vírus altamente contagioso.

Desde o fim de Novembro, sete surtos de gripe aviária foram detectados em França, segundo o Ministério da Agricultura: cinco em perus, um em galinhas poedeiras e um em patos.