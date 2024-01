Testemunho de Gaza: “Há três semanas, fiz arroz. Os meus filhos comeram quatro colheres cada um”

Quatro em cada cinco pessoas em situação de fome grave em todo o mundo estão na Faixa de Gaza, diz o PAM. As crianças são as mais vulneráveis à subnutrição.

O que é que significa estar num território em que a maior parte das pessoas está numa situação de fome grave, catastrófica? Algumas vozes relataram ao diário Haaretz uma enorme deterioração do acesso a alimentos desde o final do cessar-fogo em Novembro, quando agências humanitárias se desdobram em avisos de que fome e doenças podem matar mais até do que os bombardeamentos, e que as vítimas serão sobretudo crianças.