Aveiro: aos 40 anos, o “velhinho” Centro Comercial Oita dá sinais de estar a renascer

Na semana em que o país era confrontado com o fecho de mais um estabelecimento histórico — a livraria Ferin, em Lisboa, foi a mais recente protagonista de uma história carregada de finais infelizes para o comércio local —, o “velhinho” Centro Comercial Oita, em Aveiro, dava sinais de estar em contraciclo. Na fachada virada para a Avenida Dr. Lourenço Peixinho, e também nas traseiras, eram instalados letreiros com um novo logótipo e a sua antiga sala de cinema voltava a abrir ao público, agora como sala de espectáculos. Aos 40 anos, o Oita parece estar determinado em voltar a ser um espaço de referência na cidade de Aveiro e luta para ter todas as suas lojas novamente ocupadas.

Inaugurado em 1983, o centro comercial baptizado com o nome da cidade japonesa com a qual Aveiro está geminada fez um percurso idêntico ao de outros shoppings da época, e de que são exemplo o Brasília e o Dallas no Porto. Foram perdendo clientes e lojas — de certa forma, acabaram por ser preteridos pelos novos centros comerciais que foram surgindo — e entraram numa fase de decadência. Concretamente no que ao Oita diz respeito, os últimos dois anos foram marcados por algumas pequenas conquistas, tendo as mais significativas chegado na recta final de 2023.

“A sala de espectáculos, com 200 lugares sentados, está já à disposição de colectividades ou empresas e, em breve, apresentaremos a nossa própria programação”, assegurava ao PÚBLICO Marcelo Silva, administrador do centro comercial, que tem, neste momento, cerca de dez lojas por ocupar. Pode parecer muito, mas quando a actual administração tomou posse, em 2021, “eram mais de 30” as lojas desocupadas.

Decidida a levar por diante um plano estratégico que prevê a recuperação do centro comercial até 2027, a nova administração avança agora para a criação de uma associação de lojistas, de forma a que estes possam ter uma palavra a dizer na gestão do centro comercial. “Sendo um condomínio, como outros shoppings da década de 1980, o Oita tem uma situação ainda mais complexa, uma vez que junta proprietários de lojas, escritórios e habitações, ou seja, com visões e interesses completamente diferentes”, enquadra Marcelo Silva, notando que há lojistas que, por serem arrendatários, não têm tido, até aqui, enquadramento para ajudarem a definir o futuro do espaço. Em causa estão 139 fracções, entre as quais estão mais de 60 lojas.

Novos e velhos negócios

Thiago Costa é um dos mais novos lojistas do Oita. Abriu a Distrito 51 Tatto há oito meses e tem assistido à renovação do espaço. “Abriram mais uma ou duas lojas”, refere o tatuador que chegou a Aveiro há dois anos. Depois de trabalhar em estúdios de tatuagens do Porto e de Aveiro, decidiu que estava na altura de abrir, com um sócio, um espaço próprio e o Centro Comercial Oita apresentou-se como “uma oportunidade”. “É um espaço conhecido na cidade, estava meio parado, mas com potencial para crescer”, nota.

Quem tem acompanhado de perto as várias fases da vida do Oita é Anabela Brandão, a empresária que há sete anos decidiu brindar os habitantes da cidade com a reabertura de uma casa que tinha deixado saudades: a Croissanteria do Oita. Anabela recuperou o saber-fazer da antiga proprietária do espaço, para trazer para o presente o sabor do passado, e os aveirenses agradeceram.

“Nota-se que há um esforço para a revitalização do centro comercial e só podemos enaltecer”, repara, lamentando o facto de estar de saída. A pandemia e a expansão “ruinosa” para um outro centro comercial da cidade não lhe deixaram grande alternativa que não trespassar o negócio. “Estamos a fazer tudo por tudo para que a casa não feche. É um filho nosso e gostávamos muito que continuasse”, realça, convicta de que o Oita manterá uma das suas casas mais emblemáticas.

A ideia é que o centro comercial renasça, mantendo o cheiro dos croissants acabados de sair do forno. Outra parte da sua história, mais concretamente os seus antigos letreiros, foi entregue à associação cultural @letreirogaleria, de forma a preservar e compartilhar a história visual de Aveiro.