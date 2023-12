Há mais lojas históricas de Lisboa “em risco de fechar”. No Porto encerraram 15

Barbearia Campos, Livraria Ferin, Casa Achilles, Restaurante Bota Alta ou Casa Chineza — as últimas semanas têm sido pródigas em anúncios de encerramento de estabelecimentos comerciais simbólicos da cidade de Lisboa, alguns dos quais classificados como Lojas com História. Criado, em 2015, pela Câmara Municipal de Lisboa, com o objectivo de evitar o desaparecimento de casas comerciais que, pela perenidade das suas características materiais e imateriais, são reconhecidas como singulares pela comunidade, o programa parece estar a revelar-se incapaz de cumprir tal desígnio. Tanto assim é que são várias as vozes a pedir a sua reformulação radical, sob risco de, mantendo-se o ritmo dos encerramentos, a breve prazo pouco restar dessa vertente da memória da cidade. No Porto, desde o início do programa equivalente, o Porto de Tradição, já encerraram 15 estabelecimentos históricos.

Os leitores são a força e a vida do jornal



O contributo do PÚBLICO para a vida democrática e cívica do país reside na força da relação que estabelece com os seus leitores.Para continuar a ler este artigo assine o PÚBLICO.Ligue - nos através do 808 200 095 ou envie-nos um email para O contributo do PÚBLICO para a vida democrática e cívica do país reside na força da relação que estabelece com os seus leitores.Para continuar a ler este artigo assine o PÚBLICO.Ligue - nos através do 808 200 095 ou envie-nos um email para assinaturas.online@publico.pt