Fonseca e Altice acordam saída ao fim de seis meses da investigação judicial

O ex-presidente da Altice, Alexandre Fonseca, suspendeu funções em Julho, quando envolvido na “Operação Picoas”, mas foram precisos meses de negociações com o grupo para fechar os termos da saída.

Foi preciso quase meio ano para que a Altice e Alexandre Fonseca, antigo presidente executivo e da administração da empresa em Portugal, se pusessem de acordo quanto aos termos da sua saída, anunciada em Julho, depois de este gestor se ter visto envolvido na investigação judicial por fraude e corrupção baptizada como "Operação Picoas".

"Venho comunicar que eu e o Grupo Altice concretizámos um acordo que põe termo a uma relação de mais de uma década, na qual coloquei toda a minha entrega e dedicação e a quem prestei profunda colaboração", publicou o gestor nas redes sociais Facebook, Linkedin e X, esta quinta-feira.

"Seguir-se-á uma nova fase com novos desafios", garantiu o gestor, cujas funções no grupo, inclusive a nível internacional, haviam sido suspensas no âmbito da investigação em que foram detidos o co-fundador da Altice, Armando Pereira, e o seu parceiro de negócios, o empresário bracarense Hernâni Antunes.

A Altice Portugal também confirmou que "o Grupo Altice chegou a acordo com Alexandre Fonseca, cessando o vínculo laboral que mantinha, bem como todas as funções executivas e não executivas que desempenhava".

Em Julho, nos três dias de interrogatório pelo juiz de instrução Carlos Alexandre, Hernâni Antunes confessou grande parte dos factos da acusação e identificou os beneficiários de muitos dos pagamentos indevidos. O empresário confirmou que Alexandre Fonseca, que também foi alvo de buscas, mas não chegou a ser constituído arguido, foi um desses beneficiários.

Os investigadores acreditam que o ex-presidente executivo da Altice Portugal (que se demitiu do cargo de presidente da administração da Altice USA a 15 de Julho, segundo comunicação ao regulador do mercado norte-americano) terá alegadamente recebido 380 mil euros em 2018 e 110 mil euros em 2017, por acordo entre Hernâni Vaz Antunes e Armando Pereira, através de sociedades dos Emirados Árabes Unidos (EAU) e contra facturas falsas. Além disso, terá podido comprar, a uma sociedade de Hernâni Antunes, uma moradia avaliada em um milhão de euros pela qual terá pago apenas 200 mil euros.

De acordo com a tese do Ministério Público, os contactos e indicações transmitidas ao ex-presidente da Altice por Armando Pereira (que já havia sido seu patrão na Oni quando a Altice era accionista desta empresa) permitiram assegurar a contratação de serviços a sociedades detidas por Hernâni Antunes, ou o recebimento de percentagens sobre estes negócios, mas também a venda de imóveis a sociedades da esfera do empresário em condições prejudiciais para a Altice.