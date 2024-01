Hot Clube de Portugal assinala um ano de encerramento com concertos no Parque Mayer

Espectáculos do trio do pianista Mário Laginha, do quarteto do contrabaixista Carlos Bica e do trio da pianista Rita Caravaca marcam o dia 11 de Janeiro.

O Hot Clube de Portugal apresenta uma série de concertos no Parque Mayer, em Lisboa, a 11 de Janeiro, dia em que se assinala um ano desde o encerramento do clube na Praça da Alegria, anunciou nesta quinta-feira aquela associação.

O ciclo Jazz no Parque Mayer, que inclui espectáculos do trio do pianista Mário Laginha, do quarteto do contrabaixista Carlos Bica e do trio da pianista Rita Caravaca, "marca o regresso do jazz àquela que é a sua zona da cidade". Antes dos concertos, "haverá apresentações de diversos grupos da Escola de Jazz do Hot Clube de Portugal".

Com este ciclo, o Hot Clube de Portugal celebra a entrada em 2024, "ano em que se espera a resolução da questão das instalações definitivas do clube".

Os bilhetes para o ciclo Jazz no Parque Mayer já estão à venda e têm um custo de cinco euros para sócios e 15 euros para não sócios do Hot Clube.

O mais antigo clube europeu de jazz em actividade foi fundado oficialmente em 19 de Março de 1948, quando Luiz Villas-Boas, melómano e seu fundador, preencheu a ficha de sócio número um - ficha que se mantém no património da instituição. A par do clube e da Escola de Jazz Luiz Villas-Boas, parte do trabalho do Hot passa também pelo núcleo museológico, assente sobretudo no espólio deixado pelo fundador, que morreu em 1999.

O Hot Clube de Portugal funcionou na Praça da Alegria desde a sua fundação, primeiro no n.º 39, edifício que ardeu em 2009, tendo depois passado para o n.º 48, que ficou interditado há um ano, por ordem camarária, justificada por "questões estruturais" do edifício.

Entretanto, a Câmara Municipal de Lisboa comprometeu-se a encontrar uma morada provisória para a instalação do Hot Clube, mas até ao momento tal não aconteceu.