Hot Clube ainda sem data para reabrir, mas já a planear museu no mesmo edifício

Desde que fechou portas, nos primeiros dias deste ano, devido à instabilidade estrutural do edifício onde tem funcionado na última década, o Hot Clube de Portugal aguarda uma solução para retomar a actividade regular. E ela não deverá chegar tão cedo, uma vez que tardam em surgir as garantias de segurança no edifício que é propriedade da Câmara Municipal de Lisboa. A indefinição está a causar grandes dificuldades ao mais icónico clube de jazz do país e um dos mais antigos da Europa, mas a solução poderá afinal passar pela manutenção no mesmo espaço.