Uma festa para resgatar o espírito do Hot Clube

Com que música se terá cruzado Luiz Villas-Boas (1924-1999) em 1948, ano da fundação oficial do Hot Clube de Portugal (HCP)? Que música terá escutado naquela época, em que o acesso a discos de jazz não era exactamente fácil a partir desta pequena esquina da Europa, e terá desencadeado uma paixão forte o suficiente para criar um clube dedicado a uma música nascida do outro lado do Atlântico? “É uma ideia romântica. Não estou a dizer que é rigorosa do ponto de vista histórico”, explica o recém-eleito presidente do HCP, Pedro Moreira, ao PÚBLICO, comentando o reportório (Woody Herman, Dizzy Gilliespie, Duke Ellington, Thelonious Monk, Charlie Parker...) escolhido para o concerto com que a Orquestra e o Sexteto do Hot Clube, as duas formações da casa, encerrarão no domingo as comemoração dos 75 anos de um dos mais antigos clubes de jazz em solo europeu.

