Ataques no Líbano e Irão aumentam medo de guerra regional

No ataque do ataque de Beirute em que morreu o “número dois” do Hamas é fácil ver autoria israelita. No ataque em Kerman, em que morreram cem pessoas, não.

Várias acções dos últimos dois dias pareciam apontar para o triângulo Hamas-Hezbollah-Irão, fazendo aumentar o medo de mais ramificações regionais da guerra de grande intensidade na Faixa de Gaza, quer fossem baseadas em quase certezas, como a autoria do assassínio do “número dois” do Hamas em Beirute ser de Israel, quer em especulações totais, como o caso da autoria do ataque que fez 95 mortos no Irão.