A “Praia + Acessível” está em Mafra: Foz do Lizandro

A praia da Foz do Lizandro, no concelho de Mafra, conquistou a distinção “Praia + Acessível 2023”, não só por cumprir os critérios estipulados para uma zona balnear preparada para pessoas com deficiência ou mobilidade condicionada, mas também por disponibilizar "serviços complementares" e outras iniciativas.

Além do prémio para o Lizandro, o júri desta iniciativa do Instituto Nacional para a Reabilitação, em parceria com a Agência Portuguesa do Ambiente e o Turismo de Portugal, entregou ainda menções honrosas por boas práticas: à Praia Verde, Póvoa de Varzim, e à Praia do Ouro, no concelho de Sesimbra.

O prémio, anunciado no final do ano, é atribuído anualmente às "zonas balneares que se destaquem pela implementação de boas práticas de acessibilidade e igualdade de oportunidades a pessoas com deficiência ou mobilidade condicionada, optimizando a fruição destes locais". Em 2023, o júri analisou 23 candidaturas, sendo que a praia de Mafra sucede na distinção à praia dos Salgueiros, de Gaia.

Foz do Lizandro

No caso da Praia da Foz do Lizandro, refere-se, "destacou-se a disponibilização de serviços complementares, a exemplo das cadeiras anfíbias", além de uma "aposta na qualidade da informação prestada ao público, nomeadamente a integração do código ColorADD nas bandeiras de praia, nos contentores e noutros suportes de comunicação, fazendo desta uma praia mais segura e inclusiva para os daltónicos". Decorreram ainda várias " actividades formativas e de educação ambiental".

A praia fica situada na freguesia da Carvoeira, tendo a "maior extensão de areal do concelho de Mafra e uma paisagem natural indissociável do rio Lizandro, que ali desagua e lhe dá o nome", sublinha o município. Inclui bares e restaurantes com esplanadas, "dispostos ao longo de um passadiço sobrelevado, paralelo à frente de rio/ mar e que permite ecfetuar a ligação a um amplo parque de estacionamento". Entre os equipamentos, há balneários, instalações sanitárias e posto de primeiros-socorros, zona desportiva no areal, duche, colmos e espreguiçadeiras para aluguer", além de cadeiras anfíbias. A praia é vigiada na época balnear "com nadador-salvador e sistema SOS Praia".

O júrio e composto por representantes de várias entidades (Instituto Nacional para a Reabilitação, Agência Portuguesa do Ambiente, Turismo de Portugal, Direcção-Geral da Autoridade Marítima/Instituto de Socorros a Náufragos, Associação Bandeira Azul da Europa) e da empresa (que patrocina o prémio) IACESS, que atribui anualmente equipamentos de apoio ao banho, destinados a melhorar a oferta de acessibilidade das referidas zonas balneares.