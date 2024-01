Morreu a escritora Filomena Marona Beja

Romancista foi distinguida com os grandes prémios de Romance e Novela da APE, por A Cova do Lagarto (2007), e de Literatura DST, pelo livro A Sopa (2006).

A escritora Filomena Marona Beja, autora do romance A Cova do Lagarto (2007), distinguido com o Grande Prémio de Romance e Novela da Associação Portuguesa de Escritores (APE), morreu este fim-de-semana, aos 79 anos, noticiou esta segunda-feira o Jornal de Notícias.

Nascida a 9 de Junho de 1944, em Lisboa, Filomena Beja teve com actividade profissional, até 2008, trabalho na área da documentação técnico-científica. Desenvolveu em paralelo uma obra literária, que, além da distinção já referida, lhe valeu também o Grande Prémio de Literatura DST, em 2006, pelo livro A Sopa, publicado dois anos antes pela Ambar.

Segundo a biografia registada na Wikipedia, Filomena Marona Beja estreou-se literariamente com o título As Cidadãs (Cotovia, 1998), com um enredo localizado na Lisboa do início do século XX e cuja reedição, em 2010, pela Sextante Editora, coincidiu com as comemorações do centenário da implantação da República.

Seguiram-se Betânia (2000), A Duração dos Crepúsculos (2006), Bute Daí Zé (2010), Eléctrico 16 (2013), Um Rasto de Alfazema (2015), Avenida do Príncipe Perfeito (2016), Barcas Novas Levam Guerra (2020), Lisboa, Indo e Vindo (2022) e Novelas ao Vento (2023), seu último romance.

Em 2011, Filomena Marona Beja editou também o livro de contos Histórias Vindas a Conto, ilustrado com fotografias de André Beja, e, em 2018, De Volta (aos contos). Pelo meio, publicou um conjunto de novelas ilustradas pela artista plástica Maria José Ferreira, Franceses Marinheiros e Republicanos (2014).

Segundo noticiou o JN, o funeral realizou-se no concelho de Sintra, onde a escritora residia desde 1967.