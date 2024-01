Joana Bértholo no Encontro de Leituras de Janeiro

O romance Ecologia estará em discussão a 9 de Janeiro, no clube de leitura do PÚBLICO, às 22h em Lisboa (19h em Brasília).

A primeira sessão do Encontro de Leituras deste novo ano terá como convidada a escritora portuguesa Joana Bértholo. A sessão do clube de leitura do PÚBLICO acontece a 9 de Janeiro, às 22h em Lisboa, 19h em Brasília, na plataforma Zoom. Aberto a todos os que queiram participar, o evento pode ser acedido através do ID 821 5605 8496 e da senha de acesso 719623. Aqui fica o link.

Em discussão estará Ecologia, editado em Portugal pela Caminho, em 2018, e publicado no Brasil pela Dublinense no ano passado. Este romance, uma “fábula distópica”, como o classificou a crítica literária Helena Vasconcelos no Ípsilon, reflecte sobre quais são as consequências de uma sociedade em que o mercado tem uma grande preponderância e descreve-nos uma sociedade onde as palavras são pagas e onde até para falar é preciso ter dinheiro.

Darla Walsh, uma das 50 pessoas mais ricas da Europa e directora executiva da empresa Gerez, percebeu o poder do monopólio da linguagem. "Afinal, o que acontece quando só dizemos aquilo pelo que podemos pagar?”, questiona este romance que descreve uma sociedade, com sofisticados meios de vigilância permanente, onde um “Plano de Revalorização da Linguagem” atribui preços a cada vocábulo.

Sem sabermos em que data se passa a acção de Ecologia, não se trata, no entanto, de ficção científica, e o silêncio (como forma de resistência) e outras linguagens, que não a humana, poderão ser parte da solução. Numa entrevista, que deu ao JL- Jornal de Letras em 2018, Joana Bértholo contava que neste livro quis explorar o tema da linguagem e a sua ligação ao pensamento e como ela nos torna humanos. Mas quis também fazer outras perguntas: “Que outros interlocutores temos nesta vida? Isto de vivermos na Terra é um monólogo entre humanos ou estamos em diálogo com outras linguagens? Faz o homem parte da Natureza ou é qualquer coisa exterior?”, explicou ao jornalista Luís Ricardo Duarte.

Ecologia, descrito pelo crítico literário José Mário Silva, no Expresso, como “um hino à linguagem humana, entendida como último reduto da liberdade”, é o terceiro no universo da obra de Joana Bértholo, que nasceu em Lisboa, em 1982, é formada em Belas-Artes, em Design, e doutorou-se em Estudos Culturais. A sua estreia literária aconteceu em 2010, com o romance Diálogos para o Fim do Mundo, distinguido com o Prémio Literário Maria Amália Vaz de Carvalho. Além de vários romances, Joana Bértholo é também autora de contos, peças de teatro e de livros para crianças.

O Encontro de Leituras junta leitores de língua portuguesa uma vez por mês e discute romances, ensaios, memórias, literatura de viagem e obras de jornalismo literário na presença de um escritor ou especialista convidado. Isabel Coutinho, responsável pelo site do PÚBLICO dedicado aos livros, o Leituras, e Andréia Azevedo Soares, jornalista da Azul, a secção do PÚBLICO dedicada ao ambiente, crise climática e sustentabilidade, farão a moderação da sessão. Todos os participantes podem falar sobre o livro em debate e entrar em diálogo com o convidado.

Os melhores momentos serão depois publicados no podcast Encontro de Leituras. Recentemente foi publicado o episódio dedicado a Aline Bei e ao livro Pequena Coreografia do Adeus.

