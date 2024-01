Estas casas nos locais mais quentes do mundo não precisam de ar condicionado. Porquê?

Da mesquita desta aldeia poeirenta do deserto, avistam-se ao longe os amplos terraços e as colunas austeras de um dos principais destinos turísticos do Egipto, o Templo de Hatshepsut. Estamos no final de Agosto e, ao meio-dia, a temperatura já é de 39,5 graus Celsius e vai muito para Norte, o suficiente para levar até os turistas mais intrépidos que visitam o local de volta para os seus autocarros e hotéis.

Mas aqui em New Gourna não há turistas, apesar de esta aldeia, colocada na lista de observação do World Monuments Fund em 2010, poder ser tão importante para o futuro do nosso planeta em aquecimento como os túmulos e templos do Antigo Egipto são para o passado. Foi aqui que o arquitecto egípcio Hassan Fathy iniciou, em 1945, uma experiência de habitação social, planeando uma cidade com materiais e design tradicionais da Núbia, defendida do calor com paredes espessas de tijolo de barro e ventilação natural - técnicas de arrefecimento passivo que, desde há milénios, eram uma parte essencial da arquitectura local.

Fathy, um arquitecto progressista com um profundo respeito pelo passado, rompeu com os dogmas do modernismo, as caixas genéricas de betão e aço, ligadas à rede eléctrica, que se tinham tornado um símbolo universal do progresso ocidental em todo o mundo. Interessava-se por algo mais radical e mais adequado ao Egipto: uma arquitectura sustentável, construída à mão por artesãos locais e concebida para ser habitável mesmo durante os dias mais quentes do ano.

Será que as grossas paredes de terra que Fathy construiu em Nova Gourna mantêm realmente uma casa fresca? Pode uma fonte a salpicar num pátio otomano baixar a temperatura para níveis suportáveis?

Vim aqui para encontrar o que resta da experiência de Fathy no Nilo, no Alto Egipto, a cerca de 400 milhas a sul do Cairo. É uma paragem numa viagem mais longa a alguns dos lugares mais quentes do planeta, para ver se os três elementos básicos do arrefecimento passivo - terra, água e vento - funcionam realmente como Fathy e outros arquitectos dizem que funcionam.

Será que as grossas paredes de terra que Fathy construiu em Nova Gourna mantêm realmente uma casa fresca? Pode uma fonte a salpicar num pátio otomano baixar a temperatura para níveis suportáveis? Será que os ventos do deserto podem ser aproveitados a partir do cimo de uma casa para dissipar o suor de quem a habita?

A partir do conforto das bibliotecas, num clima muito mais fresco, tinha lido sobre estes edifícios e sobre o clima exigente que suportam. Mas quando os visitei, foi o meu corpo, e não a minha mente, que registou a magia da sua concepção e design.

Ao passar por baixo de um poço de ar alto de uma mesquita do Cairo, parecia que alguém tinha ligado o ar condicionado. Em Nova Gourna, entrei no abrigo escuro de uma sala simples de tijolo de barro e imaginei que estava a sair de uma sauna, para uma inundação de ar fresco e seco.

Fekri Hassan, 81 anos, visto nos bastidores de um teatro comunitário concebido por Hassan Fathy em New Gourna, nos subúrbios de Luxor, Egipto

Numa cidade da zona árida do leste da Turquia, observei o empregado de uma antiga casa de pátio a regar a pedra porosa do seu pátio verdejante e frondoso, e as estações pareciam mudar, do Verão lá fora para uma explosão de Primavera cá dentro.

Todas estas tecnologias têm os seus equivalentes actuais: ventoinhas eléctricas, refrigeradores e isolamento. Mas em todas as zonas quentes da Terra, muitas delas no Sul Global, as novas tecnologias são caras e criam dependência de redes eléctricas erráticas e de redes de produção, comércio e transporte que são estranhas e insustentáveis.

As velhas tecnologias são também um recurso: oferecem um caminho a seguir, do ponto de vista arquitectónico, cultural e climático, não apenas para as zonas tórridas do Egipto ou da Turquia, mas para as regiões densamente povoadas de todo o mundo que dependem de fontes de energia precárias.

Do Cairo à Califórnia, há arquitectos que já estão a incorporar estas tecnologias em edifícios contemporâneos. Mas os desafios são múltiplos: ultrapassar o cepticismo das pessoas há muito dependentes dos sistemas modernos, recalibrar o que significa e o que se sente quando se está confortável, e recuperar e preservar a sabedoria dos sistemas vernaculares.

O último destes desafios - evitar a ruína e o esquecimento - é urgente. As poucas casas que restam do plano original de Fathy estão a ruir em New Gourna. Na escaldante cidade curda de Diyarbakir, no sudeste da Turquia, os distúrbios civis e a opressão levaram à demolição de zonas inteiras da cidade antiga, repletas de casas de pedra históricas com sistemas de fontes complexos. E no Cairo - onde algumas das casas com refrigeração passiva mais sofisticadas do mundo foram construídas há séculos - a degradação, a negligência e a demolição patrocinada pelo governo ameaçam apagar um património de valor incalculável.

Hassan Fathy iniciou assim um estudo intensivo da arquitectura núbia, incluindo a ventilação, as propriedades térmicas dos diferentes materiais, a colocação de janelas e a utilização de pátios para manter as casas frescas.

"Já descobrimos como coexistir com o clima quente", diz Khaled Tarabieh, arquitecto universitário e professor na Universidade Americana do Cairo, com uma sensação de exasperação. Ao ensinar uma nova geração de arquitectos, muitos dos quais estão bem conscientes da crise climática, Tarabieh enfrenta um duplo desafio. Como é que ele e os seus colegas podem não só preservar a sabedoria tradicional da arquitectura vernacular, mas também torná-la atraente para os promotores imobiliários que visam o lucro e para os clientes que muitas vezes olham para os projectos que consomem muita energia, populares em entrepostos ricos como o Dubai?

Para um crítico de arquitectura, não parece que esta deva ser uma batalha tão difícil: a arquitectura tradicional que está a ser ignorada ou apagada em toda a zona quente do mundo não é apenas funcional, sustentável e exclusivamente local, é bela.

Mas, como é óbvio, nada é assim tão fácil.

- - -

Uma área de estar ao ar livre no piso superior da casa de Fekri Hassan, uma casa renovada de Hassan Fathy em New Gourna, nos subúrbios de Luxor, Egipto

Terra

Hassan Fathy descobriu isso da maneira mais difícil. Nascido em 1900 em Alexandria, no Egipto, teve uma vida de privilégios e foi, ao longo da sua carreira, cosmopolita nas suas tendências. Estava atento aos estilos modernistas internacionais emergentes, tinha consciência das aspirações utópicas pesadas de arquitectos como Le Corbusier, admirava as linhas limpas dos estilos modernistas na Europa e compreendia a necessidade de os arquitectos abordarem problemas sociais mais vastos. No entanto, o fetiche modernista por paredes de vidro e dispositivos fixos de sombreamento - brise soleils - não fazia sentido no Egipto, que precisava da sua própria acomodação entre o passado e o presente.

Quando lhe foi pedido pelo governo que projectasse uma nova aldeia para os trabalhadores deslocados de um sítio arqueológico sensível, agora conhecido como a velha Gourna, debateu-se com a economia complexa e penosa de alojar um grande número de pessoas pobres utilizando métodos de construção contemporâneos.

"Não há nenhuma fábrica na terra que possa produzir casas que estes aldeões possam pagar", escreveu ele, num livro de 1969 intitulado "Arquitectura para os Pobres". O aço e o betão eram caros, mas o tijolo de barro não só era acessível como era eficaz a manter as casas frescas. Fathy iniciou assim um estudo intensivo da arquitectura núbia, incluindo a ventilação, as propriedades térmicas dos diferentes materiais, a colocação de janelas e a utilização de pátios para manter as casas frescas.

Mesmo ao fim da manhã, o pátio da casa de Fekri Hassan em Nova Gourna é sombrio e confortável. Hassan, um geoarqueólogo de renome que leccionou na Washington State University e na University College London, criou um centro de arquitectura sustentável em Gourna e está determinado a preservar os vestígios da aldeia de Fathy. Durante várias chávenas de chá forte, escuro e doce, explica como funciona uma casa Fathy.

Os tijolos podem ser feitos de lama, cozidos ao sol em vez de em fornos que consomem muita energia. São baratos de produzir, relativamente fracos do ponto de vista estrutural e muito ineficazes na condução do calor. Mas quando construídos em paredes espessas, são fortes, estáveis e retêm o ar fresco no interior durante longos períodos do dia. Ele mostra-me um quarto com uma cama de duas camas colocada numa alcova espessa e arqueada e uma cúpula robusta mas graciosa de tijolo de barro por cima. Lá fora, o sol está a murchar; lá dentro, a luz é fraca e parece um pouco uma caverna, mas a cama é fresca e convidativa.

Um corredor que sai do pátio - agora cheio de fotografias de Nova Gourna durante o longo período da sua construção e decadência - cria uma brisa palpável através da casa. As escadas conduzem ao telhado, onde as pessoas dormiam à noite, enquanto a casa de barro em baixo arrefecia lentamente ao ar nocturno. Um curioso padrão de tijolos angulares ao longo dos parapeitos do telhado ajuda a criar um fluxo de ar mais rápido por cima do local onde as pessoas dormiam.

As casas com pátio de Diyarbakir foram também intensamente estudadas por arquitectos e historiadores locais devido à sua tecnologia de arrefecimento passivo.

Do telhado, é possível ver estruturas modernas a erguerem-se nas proximidades, com hastes de metal a sobressaírem como ervas daninhas no topo da estrutura de betão - uma indicação de que os proprietários querem acrescentar mais andares.

"O proprietário daquele", diz Hassan, "tem uma licença para demolição". Está a apontar para os restos de uma das casas originais de Fathy, ofuscada pelas estruturas mais recentes.

Leva-me à mesquita da cidade - um dos projectos mais terrosos, mas elegantes, de Fathy - que foi restaurada pelo governo como património histórico e onde se aplicam os mesmos princípios. Um exuberante pátio ajardinado oferece sombra e refrigeração por evaporação, criando um fluxo de ar para o santuário principal, um espaço alto e abobadado onde o calor que se acumula acima da cabeça é expelido. Agora, bem depois do meio-dia, é insuportável estar ao sol, mas na mesquita, parece que o relógio parou por volta das 8 da manhã, quando o ar estava seco e fresco.

Enquanto o sol continua o seu ataque implacável, passamos pela cidade, visitando a própria casa de Fathy, que está a ser restaurada depois de uma derrocada parcial. É uma triste lembrança de que Nova Gourna foi um projecto marcante e, ao mesmo tempo, um fracasso. Os trabalhadores que deveriam mudar-se para aqui não quiseram deixar as suas antigas casas, mais próximas dos locais antigos, como o templo de Hatshepsut, que eram a fonte dos seus rendimentos ilícitos provenientes de pilhagens.

A nova Gourna nunca foi terminada e só foi parcialmente ocupada, e hoje em dia tudo aquilo a que Fathy se opunha - ideias de design modernas, baratas, insustentáveis e genéricas - está a invadir as poucas relíquias da cidade original.

"Penso que ele lamentaria que não tivéssemos feito o que devíamos ter feito quando ele fez a sua experiência nos anos 40", diz Hassan. Isso inclui aprender com o passado, construir com o menor impacto possível no mundo e respeitar as lições da arquitectura tradicional, incluindo as suas tecnologias de refrigeração. "A sua mensagem é tão convincente e urgente como sempre, ainda mais agora", diz Hassan.

O pátio principal com um jardim exuberante numa mesquita desenhada por Hassan Fathy em New Gourna, nos subúrbios de Luxor, Egipto

- - -

A água

Os pátios, como o pequeno pátio da casa de Hassan em Nova Gourna, são essenciais para o arrefecimento dos edifícios em toda a região e assumem muitas formas diferentes. Nas habitações urbanas, podem ser compactos e verticais, expelindo o calor durante o dia e armazenando o ar fresco recolhido durante a noite.

Mas eu estava particularmente interessado nos grandes pátios abertos das casas da era otomana na Turquia Oriental, onde o clima é tão brutal no verão como no Alto Egipto. Estes pátios, que utilizam piscinas, fontes e árvores para criar microclimas semelhantes a jardins, fazem parte de um sistema complexo de arrefecimento que depende da água, do vapor e da evaporação.

Muitos dos exemplos mais sofisticados deste tipo de arquitectura encontram-se no Irão, onde não é fácil viajar. Por isso, optei por ir a Diyarbakir, uma cidade maioritariamente curda a mais de 600 milhas a leste de Istambul, onde ainda existem alguns exemplos. As casas com pátio de Diyarbakir foram também intensamente estudadas por arquitectos e historiadores locais devido à sua tecnologia de arrefecimento passivo.

Como tinha pouco tempo, contratei uma guia local que conhecia bem a política conturbada da sua cidade, mas menos a complexidade do estilo de construção local e a razão do seu interesse na era das alterações climáticas. A opressão política do governo central turco obrigou parte da sua família a exilar-se, e ela está curiosa e ligeiramente divertida com o facto de eu ter vindo à sua cidade, não para falar de política e agitação, mas para ver edifícios. Mas está revoltada, e diz isso numa linguagem áspera, com as perdas do património arquitectónico local.

O aspecto psicológico do arrefecimento não deve ser ignorado. O som da água e a transição do sol brilhante para a sombra fresca do iwan são essenciais para o efeito de arrefecimento geral.

Depois de um dia de passeio pelas ruas estreitas e cheias de gente da cidade murada, que se situa numa falésia sobre o rio Tigre, encontrámos muitos dos antigos métodos de refrigeração destas estruturas históricas intactos, mas nenhum deles totalmente operacional.

Na casa do século XVIII do famoso poeta Cahit Sitki Taranci, atualmente um museu, o pátio era pavimentado com pedra porosa - que absorve a água como uma esponja e depois a liberta através da evaporação, arrefecendo assim o espaço. Mas a piscina central era mais ornamental do que funcional. E na mansão Cemil Pasa, do século XIX, meticulosamente restaurada, agora um museu dedicado à história e à cultura de Diyarbakir, a fonte estava a funcionar, mas as salas próximas tinham sido fechadas e estavam artificialmente climatizadas.

Mas, num modesto café da cidade velha, tive acesso aos restos em forma de L do que foi outrora uma casa tradicional de quatro lados com pátio. O magnífico "iwan" de verão, um recinto de arco alto na parede sul, ainda existia. Abria-se para Norte, oferecendo sombra profunda, e mesmo à entrada havia uma fonte a funcionar.

Os clientes do café Iskender Pasa amontoavam-se nas mesas perto da fonte - uma piscina quadrada com um jacto de água preguiçoso - onde a sombra e o arrefecimento por evaporação baixavam a temperatura para o que se poderia esperar de um dia ameno de início de Outono. Perguntei aos empregados se havia um "serdab", a divisão mais fresca de uma casa tradicional de Diyarbakir, e eles pareceram confusos. Mas depois de uma pequena explicação, apontaram para uma sala lateral, mesmo ao lado do iwan.

O cata-vento no telhado da Casa Histórica de Sitt Wasilla, no Cairo

E sim, lá estava ele, um pequeno espaço semi-subterrâneo com os restos de uma piscina alimentada por canais de água. Uma pequena janela virada para o pátio libertava o calor e havia os restos de uma antiga fonte, agora desactivada e seca.

Ayhan Bekleyen, professor na Universidade de Dicle, em Diyarbakir, diz que, tradicionalmente, as pessoas passavam as horas mais quentes do dia no pequeno serdap, fechado, mas extraordinariamente fresco."Como antigamente não havia frigoríficos, frutas como as melancias eram [também] arrefecidas mantendo-as na pequena piscina por baixo da fonte", acrescentou, por correio electrónico.

O estudo de Bekleyen sobre estas casas revelou outros elementos-chave. Tal como em Nova Gourna, os habitantes deslocavam-se frequentemente para o nível do telhado durante a noite, enquanto as paredes de pedra da casa arrefeciam. Mas, ao longo do ano, também se deslocavam horizontalmente pela casa, das divisões de verão, viradas para Norte para evitar o calor do sol, para as divisões de Inverno, viradas para sul, para o absorver.

Os estudiosos também estudaram o nível de conforto relativo das casas construídas em toda a região. Uma análise, efectuada na cidade de Mardin, cerca de 60 milhas a sudeste de Diyarbakir, comparou uma casa do século XVII (com paredes de pedra com mais de um metro de espessura) com uma estrutura moderna de betão e tijolo construída depois de 1990.

Uma lanterna no tecto da histórica Casa Wasila, no Cairo, fornece luz e ventilação à divisão de baixo

Não só a casa tradicional se manteve mais fresca e termicamente mais estável durante a parte mais quente do dia, como os residentes de casas semelhantes tiveram percepções de conforto surpreendentemente diferentes. Mais de dois terços das pessoas que viviam em casas tradicionais referiram sentir-se confortáveis, enquanto quase 70% das pessoas que viviam em estruturas modernas, semelhantes a caixas, sentiam o oposto: estava calor.

O aspecto psicológico do arrefecimento não deve ser ignorado. O som da água e a transição do sol brilhante para a sombra fresca do iwan são essenciais para o efeito de arrefecimento geral. Isso deixou-me particularmente interessado em encontrar um selsebil, um tipo de fonte que criava quedas de água em miniatura. Mas se existem em Diyarbakir, ninguém parece saber onde estão.

Esta perda faz parte de uma destruição do património mais vasta e perturbadora: a demolição em massa de grandes partes da cidade após os confrontos entre as forças governamentais e a população curda local em 2015 e 2016. Durante o nosso passeio, passámos subitamente das ruas perto do movimentado mercado central para uma paisagem lunar de devastação, campos abertos, escombros e erva rasteira. Algumas casas recém-construídas habitavam esta paisagem estranha como condomínios genéricos em qualquer subúrbio sem rosto do planeta. Foi uma viagem simultaneamente política e térmica: de uma cidade curda viva para uma cidade moderna e morta, de ruas estreitas e sombrias para o sol do meio-dia.

"Ele f------nos", disse uma das mulheres que estava comigo, referindo-se ao Presidente turco Recep Tayyip Erdogan.

Alguns restos de muros centenários, em ruínas, ainda pairavam no ar, memoriais do que se perdeu.

Ninguém sabia a sua origem exacta, mas antes da demolição, as grossas pedras na sua base provavelmente nunca tinham sentido os raios directos do sol. A massa fresca perto do nível da rua, agora rodeada de lixo, teria absorvido o calor do ar, oferecendo descanso aos transeuntes. Mas essa função perdeu-se agora, tal como um número incontável de estruturas históricas que outrora preencheram este espaço desolado.

As janelas mashrabiya no interior da histórica Casa Wasila, no Cairo

- - -

Vento

Os dados meteorológicos sugerem que o Cairo não é uma cidade particularmente ventosa, mas nunca me apercebi tão bem de como as brisas se movem no espaço urbano. Enquanto caminhava pelos bairros antigos do velho Cairo, parecia que o ar estava sempre em movimento. E quando a temperatura é superior a 37 graus, o ar seco e em movimento é um salva-vidas.

Vim ao Cairo em busca de um malqaf, ou cata-vento, em funcionamento, um dispositivo de arrefecimento passivo que remonta ao antigo Egipto. Em tempos, eram omnipresentes em toda a região e o seu perfil característico - como uma escadaria no telhado inclinada na direcção dos ventos dominantes - pode ser visto em levantamentos fotográficos do século XIX e nas magníficas gravuras do Egipto reunidas na "Description de l'Egypte" da era napoleónica.

Agora, nem por isso. Encontrei alguns, incluindo um que funcionava, no topo de casas históricas não muito longe da gigantesca Mesquita Al-Azhar, no centro da antiga cidade islâmica do Cairo.

Uma pequena gorjeta, ou baksheesh, dada ao guarda da Casa Wasila, do século XVII, deu-me acesso ao telhado, onde o malqaf aspira o ar para um poço de ar semelhante a uma chaminé. Lá em baixo, onde a coluna vertical dá para uma grande sala cerimonial, senti uma brisa ténue.

Uma casa renovada desenhada por Hassan Fathy e propriedade de Fekri Hassan, lado a lado com uma casa nova em New Gourna, nos subúrbios de Luxor, Egipto

Um café em Diyarbakir, Turquia. O "iwan", profundamente sombreado, está de costas para o sol e abre-se para o lado norte, mais fresco, do pátio. Uma fonte e uma piscina na abertura do iwan criam um arrefecimento

Nas casas mais sofisticadas e ricas do Cairo, o malqaf fazia parte de um sistema integrado de vento, água e terra destinado a manter os espaços frescos. As brisas do cata-vento faziam circular o ar à volta das fontes e das piscinas; as janelas cobertas por intrincadas mashrabiya, telas de madeira elaboradamente esculpidas, permitiam a circulação do ar, impedindo a entrada do calor do sol; as cúpulas ventiladas permitiam que o calor subisse e saísse, enquanto os pátios altos e estreitos recolhiam e mantinham o ar pesado e fresco até às horas mais quentes do dia.

Eu queria ver - e sentir - todas estas tecnologias a funcionar em conjunto, mas isso revelou-se impossível. O mais perto que cheguei foi num local histórico conhecido como a Casa de Suhaymi, uma mansão sumptuosa perto do centro antigo do Cairo. Havia um majestoso salão de recepção de Verão, com uma elaborada fonte esculpida, um cata-vento, um pátio alto e sombreado e janelas cobertas com telas mashrabiya.

Havia também uma sala elevada com janelas de ambos os lados, virada para um pátio interior fresco e para um jardim exterior banhado pelo sol, com uma roda movida a animais, ainda existente, para bombear água. Consegui sentir uma corrente de ar refrescante entre o pátio e o jardim, provavelmente mais um projecto intencional de arrefecimento passivo que utiliza a diferença de temperatura entre espaços quentes e frios para criar circulação de ar.

Estava tudo lá, mas nenhuma das peças estava ligada. A fonte estava coberta com plexiglass, talvez para proteger a sua delicada escultura em pedra, e muitas das janelas estavam fechadas. Era como se alguém tivesse montado uma máquina perfeitamente desenhada, mas não a tivesse ligado à corrente.

A Casa de Suhaymi é agora um museu e foi concebida para contar histórias sobre a riqueza dos seus antigos proprietários e a forma como negociaram a privacidade numa sociedade que tinha protocolos rígidos em torno do género. Ninguém dá destaque à história, ainda mais interessante, de como a casa se manteve fresca e manteve os seus habitantes confortáveis, mesmo quando o Egipto, no Verão passado, sofreu vários apagões enquanto o governo lidava com uma falta crónica de energia na rede eléctrica.

Os estudantes de arquitectura que querem fazer edifícios sensíveis às alterações climáticas tendem a olhar para as tecnologias modernas e ocidentalizadas de construção verde em vez das suas próprias tradições, o que é frustrante para arquitectos e professores.

Hoje em dia, poderíamos chamar à Casa de Suhaymi uma casa bem isolada, com arrefecimento passivo, com vento descendente, sombreamento solar complexo e brise soleil, e provavelmente obteria uma classificação de ouro de acordo com as normas de design ambiental vigentes nos países desenvolvidos (segundo um estudo académico sobre o seu desempenho).

Entretanto, no Cairo, milhões de aparelhos de ar condicionado funcionam ao sol do meio-dia, as pessoas penduram lençóis e toalhas de mesa para sombrear as suas varandas de betão e vão pelas escadas para evitar ficarem presas nos elevadores durante um apagão.

As velhas tecnologias incorporadas na arquitectura vernacular têm aparentemente pouco interesse no Egipto, onde o Dubai parece ser frequentemente a fantasia arquitectónica e de estilo de vida dos privilegiados e cosmopolitas. Os estudantes de arquitectura que querem fazer edifícios sensíveis às alterações climáticas tendem a olhar para as tecnologias modernas e ocidentalizadas de construção verde em vez das suas próprias tradições, o que é frustrante para arquitectos e professores como Khaled Tarabieh.

"Trata-se de um problema de discurso arquitectónico", afirmou, uma questão de como países como o Egipto pensam não só nas alterações climáticas, mas também na história e na identidade. "Para onde nos dirigimos? Vamos reinventar o passado, vivendo e aprendendo com as melhores práticas?"

É o único caminho que faz sentido e ele espera que os arquitectos o sigam, enquanto ainda há o suficiente do passado para ensinar o presente a ter um futuro.

Exclusivo PÚBLICO/The Washington Post