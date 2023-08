Arquitectura do Algarve: quando a tradição casava com o modernismo

Uma arquitectura 100% moderna e 100% algarvia, antes da chegada do turismo de massas. Ricardo Costa Agarez conta A Construção do Algarve.

Entre os anos 1920 e 60, antes da massificação do turismo, encontravam-se no Algarve o regionalismo e a arquitectura modernista. Ricardo Costa Agarez estudou esta arquitectura 100% algarvia e 100% moderna e fez um livro, A Construção do Algarve –Arquitetura Moderna, Regionalismo e Identidade no Sul de Portugal (1925-1965). A cronista do Ípsilon Ana Cristina Leonardo mergulhou nele e nas histórias de quem fez este “outro Algarve”. Um texto que cruza a visão pessoal de uma olhanense – com algumas opiniões fortes contra o Algarve que veio depois – com a investigação do arquitecto.