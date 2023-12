António Costa despede-se de 2023: “Dediquei-me de alma e coração a servir Portugal”

O primeiro-ministro fez este domingo publicações nas redes sociais a despedir-se do ano de 2023 e a encerrar o ciclo de oito anos durante o qual foi primeiro-ministro. E aproveitou ainda para salientar que, em 2024, haverá um aumento do rendimento das famílias, destacando as subidas do salário mínimo, das pensões, de um conjunto de prestações sociais e a descida do IRS.

"Terminamos um ano intenso, que encerra também um ciclo. Ao longo destes oito anos em funções como primeiro-ministro dediquei-me de alma e coração a servir Portugal e os portugueses", escreveu António Costa no Instagram. O texto é ainda acompanhado por uma complicação de fotografias do socialista tiradas ao longo destes oito anos.

"Agradeço aos portugueses pela confiança em mim depositada e pela oportunidade que me deram de liderar o país em momentos tão exigentes e desafiantes. Confio, continuo a confiar, na capacidade dos portugueses e no futuro do nosso país", concluiu, desejando um "feliz e próspero" 2024.

Já na rede social X (antigo Twitter), o socialista destacou que "em 2024, o rendimento das famílias vai continuar a melhorar". "O salário mínimo nacional aumenta para 820 euros, o maior aumento de sempre; as pensões são actualizadas entre 5% e 6%, acima da inflação; e a diminuição do IRS continua e abrange todos os rendimentos", continuou o líder do executivo.

Na sua mensagem, o primeiro-ministro, que se demitiu deste cargo no passado dia 7 de Novembro, aponta também que o seu Governo, que se encontra em gestão, antecipou "em dois anos o aumento do complemento solidário para idosos "para que todos os pensionistas tenham o seu rendimento acima do limiar de pobreza".

"O abono de família tem um aumento de 22 euros por mês e o valor de referência da garantia para a infância passa para 122 euros por mês", refere.

O IRS Jovem "é reforçado, passando a ser 0% no primeiro ano de trabalho": "Os estudantes até 23 anos passam a ter o passe gratuito. É criado o prémio salarial de 697 euros ou 1.500 euros para os primeiros anos de trabalho de licenciados e mestres", assinala ainda.