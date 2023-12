Em 2024, Pedro Nuno Santos quer “dar um novo impulso ao trabalho feito por Costa”

É com a intenção de dar continuidade, mas aprofundando, o trabalho desenvolvido pelos governos socialistas dos últimos oito anos que Pedro Nuno Santos encara 2024. Na mensagem de Ano Novo divulgada ao final da manhã deste sábado, o novo secretário-geral do PS começa por salientar que os "governos socialistas fizeram avanços muito importantes nos últimos oito anos" para logo acrescentar que o que pretende "neste novo ano é dar um novo impulso ao trabalho feito por António Costa e abrir um novo ciclo de reformas e de progresso em Portugal".

E para o também deputado socialista, só o seu partido está em condições de garantir a estabilidade necessária: “Neste novo ciclo, só o PS está em condições de assegurar aos portugueses um projecto de governabilidade que garanta a estabilidade, defenda as instituições democráticas, desenvolva e reforme o Estado social e acelere a transformação da nossa economia.”

Olhando para 2023, Pedro Nuno Santos considera ter sido um ano "particularmente difícil para os portugueses”, do aumento dos preços à subida das taxas de juro, porém o líder socialista defende que “mesmo num contexto adverso”, desde logo com duas guerras e recessão em vários países europeus, “Portugal resistiu”. "Em 2023 continuamos a viver num país seguro e a nossa economia continuou a crescer: a inflação foi controlada, o emprego subiu e os salários aumentaram. O balanço do ano que agora finda é, por isso, globalmente positivo”, assinalou.

Voltando novamente os olhos para o ano vindouro, o antigo ministro sublinha que, tento em conta as legislativas de 10 de Março, "paira uma ideia difusa de incerteza", uma incerteza que "é natural”, em especial na sequência de uma crise política que "pôs fim a um ciclo de estabilidade governativa”. “2024 é, por isso, um ano de escolhas sobre o caminho que Portugal deve seguir no futuro”, defende, reiterando quais são as suas principais apostas.

“As minhas prioridades são as prioridades de sempre do PS e visam dar resposta às justas aspirações, preocupações e ambições da esmagadora maioria dos portugueses”, elenca, destacando depois três áreas fundamentais: o Serviço Nacional de Saúde, e a sua capacidade de assegurar "cuidados de saúde gratuitos”, a educação, com uma “escola pública de qualidade independentemente dos rendimentos”, e a habitação, sector em que é fundamental garantir “acesso a uma habitação digna que as famílias possam pagar”.

Há ainda "a ambição de transformar a nossa economia, torná-la mais qualificada e sofisticada e fazer dela uma economia inteira onde todos podem realizar-se pelo trabalho". "E note-se, fazer isto tudo mantendo contas públicas certas e sustentáveis que garantem segurança ao país no futuro”, frisou.

“Que 20214 possa ser o ano em que com o PS reforçamos a esperança e a confiança no futuro, o ano em que com convicções, mas também com responsabilidade, com ambição, mas também com estabilidade, ousamos uma vida melhor num Portugal inteiro”, concluiu.