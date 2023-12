Que Portugal deixou António Costa oito anos depois? Uma radiografia em 10 indicadores

Economia a crescer acima da média da União Europeia (UE), uma aposta nas "contas certas", estagnação do investimento público, um recorde de população empregada, ​salário mínimo a subir, portugueses sem médico de família, menor abandono escolar, melhoria nos processos judiciais pendentes, menos portugueses a viver abaixo do limiar da pobreza e uma duplicação do número de imigrantes. Este é o retrato do país que António Costa deixa após a demissão na sequência de um caso de justiça.

