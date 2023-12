Tantos, muito diferentes e tão parecidos

Todas as pessoas contam, mas também se contam. À aritmética de somar mais uma ou mais mil junta-se a reflexão sobre o que lhes vai no pensamento.

O livro começa com o contorno de uma paisagem, sem presença humana. Legenda: “Ninguém.”

Em seguida, vê-se um rapaz deitado na cama do seu quarto a olhar para o céu através da janela. Texto: “Uma pessoa está deitada na cama e conta os batimentos do seu coração. Pergunta-se quantas pessoas estarão a ver, naquele momento, as mesmas estrelas que ela.”

Na página seguinte, de novo a paisagem inicial, mas já com presença humana, o rapaz do quarto e um adulto. Narrativa breve: “Duas pessoas no bosque. Uma delas diz algo que a outra recordará toda a vida.”

O livro prossegue acrescentando pessoas diversas, com diferentes pensamentos, antevendo acontecimentos às personagens que vão surgindo e dando pistas para que as procuremos mais adiante. Exemplo para o número 9: “Nove pessoas esperam numa fila. Duas delas têm de tomar decisões importantes. Uma não tardará a irritar-se. Outra está contente por ir ao cinema com o filho.”

À medida que os números crescem, vamo-nos familiarizando com alguns rostos e entramos facilmente no jogo de os procurar nas páginas seguintes. Cada vez mais pessoas que contam entram em cena, com os seus pensamentos, receios e anseios.

Foto “Uma pessoa está deitada na cama e conta os batimentos do seu coração. Pergunta-se quantas pessoas estarão a ver, naquele momento, as mesmas estrelas que ela.” Kristin Roskifte

Trata-se afinal de um livro de contagem sobre todos nós, num registo simples de apreender, que explora a observação, amplia o sentido crítico e convida a reflectir sobre as grandes questões da humanidade, sejam emocionais ou existenciais. Filosofia.

Inclusivo mas sem cartilha

As ilustrações coloridas, expressivas e muitas vezes divertidas, convidam a sucessivos olhares e a múltiplas descobertas. É um livro para ler e reler, ver e rever. Haverá sempre novas descobertas. Quem disse que a interactividade era exclusiva dos ecrãs?

Este livro está a ser traduzido para mais de 40 línguas e em 2019 ganhou o Prémio de Literatura para Crianças e Jovens do Conselho Nórdico. Distinguido com ouro na Noruega Visuelt e The Year’s Most Beautiful Books, foi nomeado para o Brageprisen e o World Ilustration Award.

No site da autora, norueguesa, informa-se que já criou nove livros ilustrados, tendo também desenhado para obras de outros escritores. Ali se diz ainda que Roskifte é mestre em Ilustração pela Universidade de Kingston, em Londres, e licenciada em Ilustração pela Cambridge School of Art.

É co-proprietária da Magikon Forlag, uma pequena editora especializada em livros ilustrados e livros sobre cultura visual, vive e trabalha nos arredores de Oslo, com o marido e os três filhos. Tem uma grande colecção de cadernos de esboços, onde documenta todas as partes da vida diariamente (e à noite).

Foto “Seis pessoas num elevador. Uma delas receia perder alguma coisa. Duas sentem-se sós” Kristin Roskifte

Em Todos Contam, o cruzamento de histórias e pensamentos das diferentes personagens sem nome, com quem o leitor se pode identificar aqui e ali, torna esta obra naturalmente inclusiva, sem disso fazer bandeira ou cartilha.

“Sete mil e quinhentos milhões de pessoas no mesmo planeta. Cada uma delas tem a sua história, que é sempre única”, diz-se já no final. Estamos lá todos. Tantos, muito diferentes e tão parecidos.

Todos Contam Texto de ilustração: Kristin Roskifte

Tradução do norueguês: João Reis

Revisão: Maria João Fonseca

Paginação: Ana Seromenho

Edição: Lilliput/Penguin Random House

64 págs., 15,95€ (online 14,36€) Comprar

Mais artigos Letra Pequena e blogue Letra Pequena