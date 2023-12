Já há tabelas de IRS: descida chega nos salários de Janeiro, com isenção até 820 euros

Novas tabelas de retenção na fonte do IRS foram fixadas nesta sexta-feira pelo Governo. Empresas terão de as aplicar já no primeiro mês de 2024. Inquilinos podem pedir para reter menos.

Quando os trabalhadores e os pensionistas receberem o salário ou a reforma de Janeiro, já vão sentir uma diferença no rendimento líquido. As novas tabelas do IRS desenhadas pelo Governo para reflectir a descida do imposto prevista no Orçamento do Estado (OE) para 2024 acabam de ser publicadas em Diário da República e obrigam as empresas e as outras entidades pagadoras de rendimentos a aplicar as novas taxas já a partir de Janeiro.