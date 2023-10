Simulações: IRS baixa em todos os escalões, mas mais até ao quinto

Depois do foco nas “classes baixas”, a descida do IRS centra-se nas “classes médias”, diz Medina. Isenção do IRS abrange salários até 820 euros e a redução parcial chega a quem ganha até mil euros.

As taxas do IRS só vão baixar nos cinco primeiros escalões em 2024, mas essa redução também beneficia os contribuintes dos escalões acima, que têm rendimentos mais elevados. É que o impacto da descida das taxas, somado à actualização dos valores que dividem os nove degraus patamares de rendimento, permitirá um desagravamento transversal, do primeiro ao último escalão, confirmam as simulações realizadas para o PÚBLICO pela consultora PwC em Portugal.