De acordo com as contas feitas pela revista The Economist, na sua edição de balanço do ano, em 2024 está previsto que 70 países vão a votos em todo o mundo, o que equivale a metade da população global. Na União Europeia, os 27 escolhem os seus representantes nas instituições europeias no início de Junho.



Estados Unidos, Taiwan, Rússia, Portugal, Índia, União Europeia, Reino Unido, África do Sul são alguns dos países que farão de 2024 um “superano eleitoral”. Em Portugal, há eleições em Fevereiro, Março e Junho. Mas nem só de eleições viverá 2024.