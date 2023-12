No seu regresso ao ténis, Naomi Osaka quer ser um exemplo para a filha

A tenista japonesa Naomi Osaka diz que a maternidade lhe deu uma nova visão sobre a vida e sobre o ténis. Agora, quer inspirar a filha enquanto regressa ao court no torneio da WTA em Brisbane, na Austrália, que arranca no último dia do ano, neste domingo.

A tetracampeã do Grand Slam competiu pela última vez num torneio WTA no Pan Pacific Open, em Tóquio, no final de Setembro de 2022. Pouco depois, em Janeiro deste ano, anunciou a gravidez. A filha nasceu em Julho e Naomi esperou apenas quatro meses até anunciar o seu tão aguardado regresso ─ que se concretiza a 31 de Dezembro.

“Ser mãe mudou muito a minha vida e a minha perspectiva sobre muitas coisas”, declara Osaka nesta sexta-feira durante uma visita ao Santuário Lone Pine Koala de Brisbane, dedicado à protecção dos coalas, uma espécie ameaçada. E confessa ainda: “Dar à luz foi uma das coisas mais dolorosas pelas quais já passei. Fez-me sentir que fisicamente consigo aguentar muita coisa.”

Regressar ao ténis é também uma forma de mostrar como está mais forte, dando um exemplo à filha. “Quero mostrar à Shai que ela é capaz de tudo, por isso esse é um dos meus principais objectivos e uma das principais razões pelas quais quero voltar a estar aqui”, reforça.

Osaka também já se está a preparar para o Open da Austrália de 14 a 28 de Janeiro ─ que venceu em 2019 e 2021. Quanto à possibilidade de vir a vencer a competição de Brisbane, moderou as expectativas. “Dei o meu melhor para me sair bem, mas, ao mesmo tempo, não jogo há muito tempo”, lembra.

Como tal, vai de coração aberto para o court. “Estou a mentalizar-me com o facto de ser o meu primeiro torneio. Vou tentar divertir-me e simultaneamente ter um bom desempenho”, conclui.

Com 26 anos, a tenista japonesa tem sido uma das vozes mais activas pela importância da saúde mental nos atletas de alta competição. Em 2021, recusou-se a participar nas conferências de imprensa do torneio Roland Garros, em Paris, em prol da sua saúde. “Sempre senti que as pessoas não se importam com a saúde mental dos atletas, isso é particularmente verdade quando participo numa conferência de imprensa.”

A decisão foi contestada pela organização que a multou e, consequentemente, Osaka desistiu do torneio. De seguida, gerou-se uma onda de apoio por parte de outros atletas e abriu-se uma discussão mais profunda sobre o tema, com celebridades e outros desportistas a admirarem a “coragem” da jovem tenista.

Recentemente, tem partilhado nas redes sociais o seu processo de regresso aos treinos e levantado o véu sobre a maternidade. Numa fotografia no Instagram, mostra a bebé com um fato repleto de raquetes de ténis, apesar de manter em privado o rosto da menina.