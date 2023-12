De fabricantes a retalhistas, as malas de viagem “estão nos poros” da Modarte há 50 anos

Uma rápida pesquisa pelas plataformas de revenda em segunda mão revela dezenas de antigas malas de viagem da marca Modarte para venda. Com o seu design icónico e alta qualidade, em tempos foram as mais conhecidas malas de viagem portuguesas. Apesar de a fábrica ter suspendido a sua produção, 50 anos depois, continua a ser líder do mercado, agora com a Samsonite. A marca vende mais de 170 mil malas por ano com um volume de facturação de 20 milhões de euros. Para este ano, espera um crescimento na ordem dos 7%, avança Miguel Duarte, director-geral da Modarte, ao PÚBLICO.

