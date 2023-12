Milhares atravessam o México em caravana de migrantes para chegar aos Estados Unidos

Uma caravana de migrantes, que saiu do sul do México na véspera de Natal, atravessa agora o país em direcção à fronteira com os Estados Unidos. O grupo de cerca de oito mil pessoas é o maior do último ano a realizar esta travessia.

De acordo com a Organização das Nações Unidas, estes migrantes procuram escapar à violência, pobreza e ao impacto negativo das alterações climáticas. No grupo, que transporta uma faixa onde se lê "êxodo da pobreza", incluem-se milhares de crianças. A maioria dos migrantes viaja da América Central e do Sul, mas também do Caribe.