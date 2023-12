2023, um ano para esquecer. Ou talvez não

A primeira edição impressa do PÚBLICO de 2023 tinha uma manchete premonitória: “Marcelo avisa Governo para não desbaratar ‘estabilidade’ por ‘erros’ ou ‘inacção’” Até ao terramoto de 7 de Novembro, quando António Costa se demitiu sem estrondo, o aviso não foi apenas ignorado: foi olimpicamente desprezado. A história do ano que acaba é por isso uma história de esquecimento e desprezo pelo interesse nacional. Recordar tudo o que se passou é um caderno de encargos obrigatório, que com certeza os eleitores seguirão com zelo até 10 de Março. Passar uma esponja pela memória de um ano desbaratado é tentador e pode até ser necessário para que se crie um novo ciclo de esperança. Mas não sejamos indulgentes: 2023 deixará marcas com as quais o país vai ter de se confrontar.

