Festa “seminua” da elite social de Moscovo chocou a Rússia conservadora

Quase nua, a elite social e cultural de Moscovo divertiu-se numa festa que chegou às redes sociais e chocou a sociedade russa conservadora, incluindo o Kremlin, numa altura em que o país está em guerra.<_o3a_p>

O rapper Vacio foi talvez o mais ousado: entre o “quase” e o “nu”, tinha apenas uma meia, sem esconder a forma fálica. Outros vestiram tecidos de malha, renda e lingerie da cor da própria pele ou transparentes. Em pouco tempo, o evento, que aconteceu à porta fechada a 20 de Dezembro numa discoteca da capital russa, chegou à Internet e abriu a porta ao escândalo.<_o3a_p>

“Toda a gente estava a divertir-se, ninguém podia imaginar a confusão que tudo isto ia gerar”, afirmou um dos convidados, sob anonimato, citado pelo The Guardian.<_o3a_p>

Mas para bloggers e comentadores russos pró-guerra e nacionalistas, a celebração não foi inofensiva, muito menos divertida. “Há uma guerra a decorrer no país, mas estas bestas, esta escumalha, estão a organizar isto, estes broncos não se importam com o que está a acontecer”, escreveu Vladimir Solovyov, um dos mais conhecidos apresentadores do canal estatal Russia-1, no Telegram.

Nikolai Vasilyev, mais conhecido por Vacio — o rapper que só usou uma meia —, foi entretanto chamado a apresentar-se às autoridades e condenado a 15 dias na prisão e a uma multa de 2000 euros, acusado de violar a “lei de propaganda homossexual” da Rússia.

Na última semana, muitos dos que participaram no evento viram a sua agenda preenchida por cancelamentos, bem como contratos anulados. Por arrependimento, vergonha ou medo das repercussões do caso nas suas vidas pessoais e profissionais —este o mais provável —, têm-se sucedido os pedidos de desculpa públicos.<_o3a_p>

“Todos temos momentos na vida em que entramos pela porta errada”, afirmou Filipp Kirkorov, cantor e produtor de música pop. “Nestes tempos difíceis, heróicos, um artista com o meu estatuto não pode, nem deve, ser tão irresponsável.”<_o3a_p>

Quanto ao Kremlin, consta que as imagens chegaram ao conhecimento de Vladimir Putin, que não terá ficado satisfeito. Deputados, ministros e líderes da Igreja Ortodoxa fizeram também notar o seu desagrado.

A influencer Anastasia Ivleeva, responsável pelo evento, também se chegou à frente para pedir perdão. Num dos vídeos partilhados online, surge com uma corrente coberta de diamantes ao redor da cintura, uma peça com um valor estimado de 234 mil euros.

Além de ter perdido parcerias publicitárias, as autoridades fiscais abriram uma investigação às contas da influencer e foi instaurado um processo judicial contra si por “danos morais”. Caso seja condenada, arrisca cinco anos de prisão pelos alegados incumprimentos fiscais e uma indemnização de dez milhões de euros aos indivíduos queixosos.

A par do esforço de guerra, Vladimir Putin tem feitos esforços para promover na sociedade russa valores tradicionais e conservadores. No início do mês, por exemplo, instou as famílias russas a "preservar excelentes tradições" como "ter sete, oito ou mais filhos". Dias antes, o Supremo Tribunal proibiu o activismo pelos direitos das pessoas LGBTQI+, considerando-o um movimento "extremista".