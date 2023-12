A “Oli” já está a fazer o túnel de drenagem e chegará a Santa Apolónia daqui a um ano

“É a minha menina, aqui está ela a trabalhar.” Sob um tapete sonoro incessante, fruto do entrelaçar dos ruídos de múltiplas origens, nascidos de uma miríade de tarefas executadas por um pequeno exército de operários, José Silva Ferreira, director do Plano Geral de Drenagem de Lisboa, PGDL, não esconde o orgulho pela operação a desenrolar-se mesmo em frente. No fundo do poço, com a largura de um campo de futebol e uma profundidade de 25 metros, situado na Quinta do Zé do Pinto, em Campolide, a tuneladora H2O Lisboa vai dando os primeiros passos na perfuração do subsolo e subsequente construção do Túnel de Drenagem Monsanto Santa Apolónia (TDMSA). Uma obra que o presidente da Câmara Municipal de Lisboa, Carlos Moedas (Novos Tempos), já considerou sem precedentes no país e a maior alguma vez feita pela autarquia da capital.

