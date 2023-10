A grande máquina que vai escavar túneis do plano de drenagem de Lisboa está montada

“É uma coisa impressionante, não é?”. Poucos momentos antes de se começar a descer, em fila indiana, por umas escadas montadas em estrutura de andaime, num dos cantos da enorme cratera, Carlos Moedas confere, sorridente, o grau de admiração de um grupo de jornalistas que o acompanha ante a magnitude do cenário a partir dali observado. O sol escaldante que se faz sentir a meio da manhã sobre a comitiva de capacete e galochas revela em toda a plenitude o buraco com 25 metros de profundidade, na Quinta do Zé do Pinto, em Campolide, a partir da qual começará, daqui a poucas semanas, a ser escavado o Túnel de Drenagem Monsanto-Santa Apolónia (TDMSA). “Esta é uma obra única, que vai mudar Lisboa”, dirá uns minutos depois, já lá em baixo, junto à cabeça da tuneladora.

