Morreu Jabá, o primeiro baixista dos Ratos de Porão

Jarbas Alves, o primeiro baixista da banda punk, hardcore e metal brasileira Ratos de Porão, morreu terça-feira aos 60 anos. A informação foi confirmada pelo guitarrista do grupo, Jão, no seu perfil na rede social Instagram. A causa da morte não foi divulgada, mas Jabá — como era conhecido — sofria há meses de um problema nos rins.

"Meu irmão da vida inteira se foi, meu querido Jarbas nos deixou, descanse em paz", escreveu Jão na plataforma.

Jabá foi baixista do Ratos de Porão desde a sua fundação, em 1981 — antes da entrada do seu mais conhecido membro, o vocalista João Gordo —, e ficou no grupo até 1992. A banda é considerada uma das mais importantes na história do rock brasileiro.

O músico saiu do grupo após 11 anos para integrar outros projectos — incluindo a banda Periferia S/A, onde trabalhou de novo com Jão.

Entre os trabalhos consagrados da banda, Jabá trabalhou nos discos Crucificados pelo Sistema, de 1984, e Cada Dia Mais Sujo e Agressivo, mas também em Descanse em Paz (1986), Brasil (1989) e Anarkophobia (1991). No período que tocou com a banda, no total participou assim em cinco álbuns de estúdio e num ao vivo, o RDP Vivo de 1992.

Os Ratos de Porão actuaram várias vezes em Portugal, as últimas das quais este ano na Festa do Avante! e noutras duas ocasiões. Passaram por palcos tão distintos quanto os da Incrível Almadense, o Festival Sudoeste, o Festival da Ilha do Ermal ou o Hard Club no Porto.