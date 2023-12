2023: o melhor do PÚBLICO em infografias

Não foi uma tarefa fácil escolher dez trabalhos infográficos para colocar numa lista de final do ano, mas aqui estão eles.

São sobre temas que marcaram 2023, do hidrogénio verde aos 365 da guerra na Ucrânia, mas são também sobre problemas do dia-a-dia, como a insónia, a menopausa ou ataques de pânico. Não esquecemos a Jornada Mundial da Juventude ou a crise climática.

Haveria muitos outros para lhe sugerir, mas aqui estão dez trabalhos interactivos imperdíveis que reflectem 2023.

365 dias de guerra

Na data em que se cumpriram 365 dias desde que a Rússia trouxe a guerra de volta à Europa, quisemos mostrar-lhe como é uma guerra com trincheiras e armas pesadas, à antiga, mas também com drones e mísseis modernos. Os impactos visíveis nas cidades dizimadas, nas escolas e hospitais destruídos, nas infra-estruturas energéticas e culturais que foram atacadas e também nos preços de bens fundamentais deram o mote para este trabalho que foi premiado pelo European Newspaper Award (ENA).

Mariupol, fantasmas de uma cidade arrasada

Ainda em contexto de guerra, recorde esta infografia que nos transporta para um dos locais mais massacrados da Ucrânia. O Google Maps actualizou as imagens de satélite de Mariupol e é possível ver a escala de destruição da cidade ucraniana conquistada pela Rússia um ano antes. Por entre os escombros há vestígios da vida antes da guerra.

Quando a noite se torna longa: a anatomia de uma insónia

Cerca de um terço da população mundial tem sintomas de insónia em certas alturas da vida. Essa situação afecta homens e mulheres de diferentes faixas etárias, sendo mais frequente entre mulheres, pessoas mais velhas e de estratos socioeconómicos mais baixos. No dia em que se comemorou o Dia Mundial do Sono, viajámos pelo corpo humano para perceber as principais causas e consequências deste problema nos diferentes sistemas do organismo. Este foi outros dos trabalhos premiados no âmbito do ENA.

E que tal descomplicarmos a menopausa?

O European Newspaper Award também distinguiu este trabalho que nos questiona sobre o processo de menopausa no qual mostramos as diferentes fases, os principais efeitos e como as portuguesas vivem a menopausa. Também há alguns conselhos para lidar com este processo.

Um guia para a semana da Jornada Mundial da Juventude

Entre 1 e 6 de Agosto, Lisboa recebeu milhares de jovens para a Jornada Mundial da Juventude — o maior evento da Igreja Católica. No total, eram mais de 500 os eventos nos quais os jovens poderiam participar. Fizemos um guia para ninguém se perder.

Cinco séculos de portugueses ciganos

Estendeu-se por séculos a sucessão de migrações, impelida por guerras e perseguições, do Norte-Noroeste da Índia ao extremo ocidental da Europa. Este trabalho conta essa história de cinco séculos em cinco capítulos. O primeiro — Da Índia a Portugal. A longa viagem dos povos ciganos — abre-lhe a porta deste longo especial. As cinco narrativas infográficas foram premiadas pelo ENA.

O que acontece ao nosso corpo quando temos um ataque de pânico?

Um medo súbito e irracional. O perigo parece ser invisível, mas as sensações físicas são reais: batimento cardíaco acelerado, suor, tremores de pernas e mãos, náuseas. A pessoa acredita que vai morrer naquele momento. No mundo, mais de um terço dos adultos manifesta sinais de ataques de pânico. Nos casos mais graves, a pessoa deixa de conduzir, ir ao cinema ou de sair de casa por receio de ter uma nova crise. Felizmente, é possível tratar esta perturbação com medicação e uma abordagem psicoterapêutica — e sem deixar sequelas.

A aposta do hidrogénio verde

O hidrogénio verde tornou-se um objectivo do ponto de vista da energia limpa e um tema do ano por força da Operação Influencer. Mas há desafios para o seu uso e pode não ser a melhor resposta para todas as necessidades da sociedade. Mais um prémio ENA.

Os desafios de um mar que não pára de subir

A elevação do nível do mar, resultante das alterações climáticas, pode acelerar a erosão costeira, a perda de território e o aumento das inundações ao longo do litoral. Há soluções à vista? O Azul viajou pela costa portuguesa. Percorra o mapa connosco e veja as reportagens.

Recordes, catástrofes e carbono: a crise climática à porta da COP28

Num ano de muitas catástrofes naturais, e na véspera do início da 28.ª cimeira do clima das Nações Unidas, no Dubai, sintetizámos em mapas e gráficos a realidade de um mundo em mudança.