Pedro Nuno Santos e Montenegro em guerra sobre saúde e segurança social desde 2015

Duelo entre os dois actuais líderes já vem de longe, mas o social-democrata intensificou os ataques há ano e meio, depois do despacho do aeroporto, antevendo quem seria o seu adversário em eleições.

Quando, em Fevereiro, Luís Montenegro e Pedro Nuno Santos se sentarem frente a frente na TV para o habitual debate entre os líderes partidários, é provável que a muitos socialistas e sociais-democratas soe a déjà vu e a uma espécie de segunda parte de um outro despique que ambos travaram em 2015, quando lideravam a lista por Aveiro às legislativas, na Antena 1 (com os candidatos do BE e CDU). Na altura, o social-democrata ganhou por 10-5 (o número de deputados do PSD e PS no distrito, respectivamente).