Com Pedro Nuno Santos, o futuro joga-se entre os filhos de Abril

É quase um corte geracional com António Costa: grande parte dos nomes que actualmente gravitam em torno de Pedro Nuno Santos é de socialistas que eram ainda muito crianças no 25 de Abril ou que nem sequer haviam nascido. O novo secretário-geral do PS está nessa média de idades, tendo chegado à liderança socialista com 46 anos. A larguíssima maioria cruzou-se na Juventude Socialista, alguns cresceram e chegaram a cargos de destaque nestes nove anos de liderança de Costa, mas acredita-se que será com Pedro Nuno Santos que consolidarão a sua presença num futuro executivo no novo ciclo de governação socialista ou, caso seja oposição, deverão ter lugar no Parlamento.

