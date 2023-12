Dificuldades com os presentes de última hora? A IA pode ajudar

Se ainda não tem todas as prendas para o Natal, tente pedir ajuda a um chatbot ou a programas que criam imagens e músicas a pedido. Em 2023, as novas ferramentas de inteligência artificial (IA) ​generativa tornaram-se populares pela capacidade de criar conteúdo novo — de imagens a áudio e texto — a partir de enormes bases de dados que vão da Wikipédia a clássicos da literatura.

Nos últimos meses, a tecnologia mostrou que é útil em áreas como a saúde, a educação e a protecção ambiental. O PÚBLICO preparou uma lista que mostra como a IA generativa também pode ajudar com as atribuladas prendas de final de ano (e de forma gratuita). Nem todas as propostas incluem o ChatGPT.

Ponha a IA a desenhar por si

Com ferramentas de criação de imagem como o Bing Image Creator, da Microsoft, é possível fazer retratos personalizados em menos de um minuto. Pode oferecer em formato digital ou optar por imprimir e emoldurar.

Partindo de uma descrição textual, o criador de imagens da Microsoft apresenta quatro sugestões de imagens — quanto mais específica for a descrição, mais pormenorizado será o resultado. Não só é possível trabalhar em português, como se podem pedir imagens com diferentes estilos, do realismo aos traços típicos da Disney.

O PÚBLICO experimentou recriar as fotografias de um animal de estimação, com as indicações “husky adulto com olho esquerdo azul e olho direito castanho, gorro de Natal e focinho com toques de castanho”. Com base nos resultados, pode-se adaptar o pedido – por exemplo, acrescentar informação para “imagens semelhantes a desenhos animados”.​

Quando se fazem muitos pedidos de seguida, a ferramenta demora mais tempo.

Para retratos humanos, as criações parecem mais limitadas. O limite de caracteres permitidos na descrição textual impede a captação de pormenores sobre expressões humanas e acessórios.

A Gencraft e a Imagine são outras ferramentas que usam IA para criar retratos a pedido.

Foto Imagens criadas com o Bing Image Creator (superior) e com o Microsoft Designer (inferior). PEXELS/BING IMAGE CREATOR/MICROSOFT DESIGNER

Ofereça momentos

Quem é fã de chatbots como o ChatGPT ou o Bard, pode pedir ajuda às ferramentas para pensar em actividades de Natal – por exemplo, uma caça ao tesouro. Bastam algumas indicações de base (como a faixa etária dos presenteados e número de passos pretendidos), para receber ideias de trajectos e charadas que podem ser melhoradas à medida que se acrescentam mais informações.

Partindo das mesmas indicações do PÚBLICO – uma caça ao tesouro para crianças com presentes em conta (baratos ou artesanais) – o ChatGPT, da OpenAI, e o Bard, da Google, seguiram caminhos distintos.

As charadas dos chatbots PÚBLICO: Preciso de uma caça ao tesouro para crianças em 3 passos. As dicas devem ser charadas que rimam. Os presentes devem ser baratos ou até artesanais. Exemplo dado pelo ChatGPT: "Na cozinha, onde o sabor é a realeza, o próximo presente aguarda com beleza." Presente: Uma embalagem fofa de biscoitos caseiros ou uma receita para fazer juntos. Exemplo dado pelo Bard: Estou escondido num lugar bem alto, Mas não sou um avião, Onde estou? Resposta: A estante Presente: Um livro de histórias

O ChatGPT focou-se na questão do preço. Todas as opções dadas pelo chatbot eram artesanais: “enfeite de Natal artesanal”, “embalagem de biscoitos caseiros” ou “marcadores de livros divertidos”. Por outro lado, o Bard apostou em charadas – por exemplo, “Estou escondido num lugar bem alto, mas não sou um avião, onde estou?” (segundo o chatbot da Google, o presente está algures numa estante).

Apesar das limitações, ambos podem servir de empurrão à criatividade humana.

Crie um hit de Natal (e não só)

Outra opção para o Natal é colaborar com uma banda de IA para oferecer momentos sonoros originais. De uma só música a toda uma playlist, pode personalizar e dedicar composições a alguém sem pegar num único instrumento.

Ferramentas como a CassetteAI, que funcionam em português, permitem escolher a tonalidade, o andamento, os instrumentos utilizados e a duração da música pretendida. Após a primeira sugestão, o utilizador pode editar o resultado ou pedir novas variações. Na versão gratuita, apenas são permitidas sete criações por mês.

Outra opção de processo semelhante é a AIVA.

Ainda em apuros?

Se continuar sem ideias, pode pedir literalmente ajuda aos chatbots com IA generativa. Basta descrever a pessoa a presentear ou definir o tema, orçamento e local das compras (se preferir comprar algo, em vez de criar).

Para o mesmo perfil “avó de 70 anos apaixonada por livros, moda e culinária”, o ChatGPT sugeriu um livro de receitas, um kit de chá e um marcador de livros. Já a ferramenta de IA da Microsoft optou por indicações mais genéricas como um “acessório de moda” e “produtos de culinária”, repetindo a opção do livro de receitas.

Também pode usar os programas para criar poemas personalizados ou contos infantis para os mais novos.

É preciso ter em atenção, no entanto, que alguns chatbots podem dar informação errada – por exemplo, lojas que não existem. O problema resulta da alucinação, uma característica de novas ferramentas de IA generativa que facilmente produzem informação que parece correcta mas é pouco factual ou sai fora do contexto. Acontece mais frequentemente depois de conversas longas. Em resumo, peça ideias ao chatbot, mas lembre-se de confirmar a informação. A decisão final é sua.

Texto editado por Karla Pequenino