O novo PS e as figuras políticas de 2023

No último Poder Público do ano, passamos em revista alguns momentos que marcaram 2023, mas não podemos deixar de comentar a novidade do fim-de-semana. Pedro Nuno Santos é o novo líder do PS, eleito com mais de 60% dos votos.

