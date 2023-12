2024: O ano em que meio mundo vai a votos

Neste P24, o jornalista Alexandre Martins olha para as eleições mais decisivas e com um maior impacto geopolítico.

Estados Unidos, Taiwan, Rússia, Portugal, Índia, União Europeia, Reino Unido, África do Sul. 2024 é um "super-ano eleitoral" onde metade da população mundial vai poder exercer o direito de voto. Neste P24, o jornalista Alexandre Martins olha para as eleições mais decisivas e com um maior impacto geopolítico.

