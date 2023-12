“O Natal não é perfeito” e causa ansiedade. Como evitar?

Há a tia que pergunta todos os anos quando vêm os bebés ou os primos que têm visões políticas diferentes. As especialistas sugerem como responder e como lidar com a tensão das festas.

O ambiente é de festa com a família à volta da mesa. Entre gargalhadas, vão-se passando as rabanadas de mão em mão e, mais tarde, trocam-se os presentes. É um cenário digno de filme de Natal, mas nem sempre é assim. A quadra festiva é motivo de ansiedade em muitas casas ou porque é preciso conviver com familiares com que não nos identificamos ou há que responder a perguntas inconvenientes. Ou, então, há uma cadeira vazia. Para um Natal sem tensão, é preciso antecipar, dizem as psicólogas ao PÚBLICO.