Natal em família com um Presépio Gigante e o Ovo do Cirque du Soleil

A brilhar no mapa da quadra estão também a vila do Black Pig, a aldeia de Cabeça, um Pai Natal dos Oceanos e as Ficções Coolinárias de Joana Barrios.

NOVO CIRCO

Ovo

20 a 30 de Dezembro

Formigas, grilos, pirilampos, aranhas, borboletas, joaninhas e outra bicharada. Um ovo misterioso que vem interromper-lhes a azáfama dos dias e mostrar que o ciclo da vida só ganha em abrir os braços ao que é estranho.

Estão dadas as coordenadas para Ovo, a fábula de pequenas criaturas contada e ilustrada com grandes acrobacias pelo Cirque du Soleil. Com assinatura da coreógrafa brasileira Deborah Colker, o espectáculo da trupe canadiana volta a Portugal, depois de por cá ter passado em 2019.

Para ver (ou rever) na Altice Arena de Lisboa, em sessões nos dias 20, 21 e 26, às 21h; 22, 27 e 28, às 17h; 23, 29 e 30, às 17h e 21h; e 25, às 17h30. O preço dos bilhetes vai de 45€ a 104€.

PASSEIOS

Vila Natal Black Pig

25 de Novembro a 31 de Dezembro

Os 15 hectares da Vila do Gin – o único parque temático do mundo dedicado a esta bebida – fornecem o cenário para mais uma edição da Vila Natal Black Pig, uma das “terras Natal” mais originais do mapa luso.

Por estes dias, a Herdade do Sobral, em Vila Nova de Santo André (Santiago do Cacém), cede o protagonismo aos duendes e a outras criaturas da quadra, sem deixar de manter a forte ligação às raízes. No horizonte, enfeitado pelas luzes e pela neve disparada por canhões, estão um “safari natalício”, um presépio de animais da quinta, malabaristas a aparecer de tractor e, claro, o famoso Pai Natal.

As portas estão abertas todos os dias úteis, das 14h às 22h; sábado, domingo e feriados, das 14h às 23h (dia 24, até às 19h; dia 25, a partir das 15h; dia 31, até às 21h). A entrada custa 3€.

Cabeça Aldeia Natal

8 de Dezembro a 1 de Janeiro

No coração da Serra da Estrela, a aldeia de Cabeça (Seia) põe as mãos na natureza para embelezar a quadra de forma genuína e pura.

Conhecida como a “Aldeia de Natal mais ecológica do país”, fruto da decoração sustentável que ilumina e ornamenta ruas e casas com materiais da terra e restos de limpezas florestais (giestas, videiras, pinheiros ou canas de milho são alguns dos exemplos), a 11.ª edição da festa dá destaque à paixão e ao engenho partilhados pelas “mãos sábias” dos 170 habitantes locais.

Ao décor e iluminação juntam-se as tasquinhas, um mercado de Natal, oficinas e tradições como a missa do Galo ou a fogueira de Natal.

Presépio Gigante

1 de Dezembro a 7 de Janeiro

É o maior presépio de Portugal e volta a fazer do Centro Cultural António Aleixo, em Vila Real de Santo António, ponto de romaria e encontro obrigatório no mapa natalício de muitas famílias.

Contas feitas, é habitado por 5800 peças, espraia-se por 240 metros quadrados e custou mais de 2500 horas de trabalho, 20 toneladas de areia, quatro toneladas de pó de pedra e três mil quilos de cortiça. Isto sem contabilizar as centenas de adereços que se juntam ao cenário animado, com figuras mecanizadas, lagos, ornamentos e iluminação à medida.

Aberto das 10h às 13h e das 14h30 às 19h – excepto nos dias 24 e 31 de Dezembro, em que encerra às 18h, e 1 de Janeiro, com abertura às 15h. A entrada custa 1€ (0,50€ para crianças dos três aos dez anos).

Natal no Sea Life

16 a 24 de Dezembro

No Sea Life Porto, é altura de assistir ao mergulho do Pai Natal dos Oceanos.

Vestido a rigor, o grande protagonista da quadra vem da Lapónia directamente para “o maior aquário do Norte do país”, para mergulhar no tanque oceânico, entre “temíveis tubarões e tartarugas amistosas”. Consigo traz uma série de desejos partilhados pelas crianças para “os nossos mares e as espécies que os habitam” no ano que se avizinha.

Os votos natalícios estão marcados para as 16h (dia 24, às 12h30). A entrada custa 11,95€ para crianças dos três aos 12 anos e 16,95€ para adultos.

SÉRIES

Ficções Coolinárias

21 de Dezembro a 4 de Janeiro

Joana Barrios e Paulo Pascoal vão à mesa de Natal buscar alimento para uma série online.

Um lugar onde a ideia é explicar tudo (ou baralhar ainda mais) e se exploram questões como “Porque é que se come bolo-rei no Natal?”, “Dá para comer sonhos e rabanadas?” ou “Porque é que se come o que se come quando se come?”

Os episódios são disponibilizados à quinta-feira, nas redes sociais do Lu.Ca - Teatro Luís de Camões (Lisboa).

Foto Ficções Coolinárias DR

MÚSICA

Música para o Natal

16 a 23 de Dezembro

Na Casa da Música do Porto decorre um ciclo de concertos onde os agrupamentos residentes percorrem diferentes Natais.

A fechar a cortina, entra em cena O Quebra-Nozes de Piotr Ilitch Tchaikovski, interpretado pela Orquestra Sinfónica do Porto. Um espectáculo para toda a família, com direcção de Pedro Neves e narração de João Delgado Lourenço.

Sexta, às 21h, e sábado, às 18h, com bilhetes a 30€.

Foto O Quebra-Nozes DR

TEATRO

Pinheirinho de Natal

23 de Dezembro

Por esta altura, as casas enchem-se de árvores de Natal. Mas de onde veio a tradição de enfeitar um pinheiro?

Esta peça de teatro infantil da Cativar explica um pouco da lenda, a partir da história de Antónia e de um pinheirinho infeliz por não dar fruta…

Sábado, às 16h, na Fábrica do Braço de Prata, em Lisboa, com bilhetes a 7€.

Shrek - O Musical

22 de Dezembro a 2 de Janeiro

A Yellow Star Company dá corda a mais uma temporada do musical inspirado no famoso filme de animação que apresentou a milhões de pessoas um ogre solitário, adorável de tão detestável, que dá por si a apaixonar-se por Fiona, uma princesa “politicamente incorrecta”.

Em cena no Edifício Cruzeiro, no Estoril, com sessões às 21h (dia 22); às 11h e 15h30 (dias 23 e 30); e às 15h30 e 18h (dias 26 a 29 e 1 e 2). Bilhetes de 16€ a 20€.

Aladino e a Lâmpada Mágica

23 de Dezembro

Com base no célebre conto das Arábias, um musical que põe Aladino e o seu tapete voador ao serviço de valores como liberdade, tolerância, solidariedade ou humildade.

Com texto e encenação de Sofia de Castro, é apresentado no espaço Criarte de Carcavelos, sábado, às 11h e 15h, com bilhetes a 12€.