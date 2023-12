Harmonização: que vinho vai bem com cada prato de bacalhau?

Branco, rosé, tinto ou espumante, há muito por onde explorar a ligação entre os vinhos verdes e as várias formas culinárias do rei da mesa festiva. O sommelier Manuel Moreira dá uma ajuda.

No universo culinário, o bacalhau ostenta o título de “mil e uma receitas”, já a rica oferta de vinho verde não apenas aceita, mas abraça o desafio de enfrentar tal diversidade. A pluralidade dos vinhos da região é a refutação eloquente de qualquer generalização simplista. Aqui propomos uma aliança, que a cada dia estreita os laços de uma afinidade única.

Foto A temperatura, a delicadeza e as texturas dos ingredientes que se acrescente ao carpaccio pedem vinhos de igual perfil. Leves, delicados, mas frescos, de jovialidade frutada e descontraídos. Maria João Gala/Arquivo Público

Carpaccio de bacalhau

Carpaccio é uma das formas de apresentação de entradas mais populares no mundo. Criado em Itália, originalmente, trata-se de carne crua cortada em fatias muito finas. Por todo o lado, seja qual for o produto-base, peixe, legumes, frutas, o termo carpaccio alude ao corte fino em lascas ou fatias muito finas que se espalham geometricamente num prato. É uma preparação que, pela sua naturalidade, obriga a grande qualidade da matéria-prima. Não dá para esconder a falta de frescura ou a menor virtude do produto. É um prato de festa, de entrada de refeição, servido frio, que é sempre refrescante e ligeiro.

O carpaccio de bacalhau junta-se ao já enorme receituário deste. Seja cru ou cozido e arrefecido, o bacalhau é cortado fininho e sua guarnição pode seguir ao ritmo da imaginação. Ervas aromáticas, presunto, croûtons de pão, queijos, azeitonas, tomates cherry, azeite virgem extra, cítricos, pimentas são tudo possibilidades.

A temperatura, a delicadeza e as variadas texturas derivadas dos ingredientes acrescentados pedem vinhos de igual perfil. Leves, delicados, mas frescos, de jovialidade frutada e descontraídos. Os vinhos de grande amplitude e complexidade não devem ser desaproveitados aqui.

AT - Alvarinho Trajadura 2022 Vinhos Borges A exuberância olfactiva de frescura frutada e tropical, da trajadura e do alvarinho, são uma ligação intuitiva com o perfume do carpaccio. A leveza e a sofisticação do sabor ligam-se com apuro à temperatura e ao sabor das finas pétalas e da sua escolta. Maria Bonita Loureiro Branco 2022 Lua Cheia – Saven Uma verdadeira aliança entre frescura e aroma. As notas cítricas e de frutas brancas cativam de imediato. A vivacidade e o sabor mostram uma força magnética sentida na boca em todas as dimensões da harmonia. Urbe Augusta Rosé 2022 Cavagri Vinho e prato juntam-se para oferecer uma deliciosa experiência que, de uma forma descontraída e cheia de sabor, nos põe um sorriso de satisfação. Tudo orientado para uma pureza de sabor que encanta a ocasião.

Na ligação de pataniscas (ou de pastéis de bacalhau) com vinho, a fritura e a suavidade do recheio são os pontos a considerar. A crosta da fritura dos bolinhos de bacalhau (tal como a da patanisca) pede crocância no vinho e a acidez é o elemento que a transmite.

Pastéis de bacalhau e pataniscas

Chamam-lhes pastéis de bacalhau, no Sul do país, ou bolinhos de bacalhau, no Norte. Ambos se referem a uma massa feita de bacalhau desfiado, puré de batata, cebola, salsa e alho, modelada com duas colheres de sopa em elipse, a sua configuração mais habitual. É depois sujeita a uma fritura que aprisiona com a sua crosta o recheio de massa fofa.

Já as pataniscas de bacalhau, aparentadas do bolinho de bacalhau, com origem na Estremadura, têm uma forma mais achatada composta por bacalhau desfiado ou em lascas frito em polme de farinha de trigo e leite, podendo levar ovo e cebola.

Uma e outra partilham aquele efeito de contraste entre o estaladiço da crosta e o macio delicado do recheio. Além disso, as duas podem brilhar como protagonistas a solo, sendo perfeitos como petiscos ou como acompanhamento de uma refeição, ou até serem parte de um prato como no caso de pataniscas com arroz de tomate.

Na ligação com vinho, a fritura e a suavidade do recheio das duas receitas são os pontos a considerar. Se a fritura for bem feita, a crosta fica estaladiça e seca, não gordurosa. Só por si, essa crosta pede uma sensação estaladiça no vinho e a acidez é o elemento que a transmite. A macieza da massa e o sabor delicado pedem vinhos de corpo médio a ligeiro, frutados, mais sobre a simplicidade e menos estruturados. Aqui cabem vinhos brancos, tintos, rosés jovens e espumantes ligeiros e frutados. E no Minho abundam vinhos deste registo.

Quinta de Linhares Rosé 2022 Agri-Roncão Com base em espadeiro e outras tintas, tem na vivacidade das frutas vermelhas e florais a pedra de toque que faz parceria aromática com os petiscos. A boca sumarenta e leve, frutada e fresca, completa a sociedade. Solar de Serrade Alvarinho Trajadura 2022 Solar de Serrade O aroma muito fino e levemente floral cria um ambiente sensorial perfeito com o prato. Há um sentimento de conforto. É evidente a acidez a ligar com textura da fritura e a boa fruta funde-se com a maciez do recheio. Tudo muito tentador. S. Caetano Branco 2022 S. Caetano Loureiro, azal, arinto e alvarinho, o quarteto que combina frutado citrino, algum tropical com frescura de boca e fruta exemplificativa do vinho branco minhoto. O seu equilíbrio é a chave que abre caminho à conexão com estes petiscos.

Foto O bacalhau À Gomes Sá é um prato que não dificulta a decisão sobre que vinho escolher para o acompanhar. Vinhos de corpo leve e moderado são o ponto de partida. NFACTOS/Fernando Veludo/Arquivo Público

Bacalhau à Gomes de Sá

O portuense José Luís Gomes de Sá Júnior, um comerciante de bacalhau, é o criador do bacalhau à Gomes de Sá, que se tornou um dos pratos mais típicos da cidade do Porto, actualmente cozinhado por todo o país.

É um prato cheio de cor, sabores e texturas que combina bacalhau em pequenas lascas amaciadas em leite que é cozinhado com azeite, alho, cebola, acompanhado com batata, azeitonas pretas, salsa e ovos cozidos. A sua importância e valor gastronómico levou-o a ser finalista do concurso As 7 Maravilhas da Gastronomia Portuguesa.

Pode-se dizer que é um prato que não dificulta a decisão sobre que vinho escolher para o acompanhar. Vinhos de corpo leve e moderado são o ponto de partida. Fruta em detrimento da madeira. Se esta se encontrar omissa, melhor. Mas o efeito de gordura e envolvência, que o trabalho com madeira pode propiciar, são bem-vindas para ligar os vários substratos de texturas e sabores. Já os tostados e abaunilhados são dispensáveis. A acidez bem regulada, seja em brancos, tintos ou rosés, é indispensável. Novamente, os espumantes reúnem muitos dos atributos, acidez, leveza e gás carbónico, que farão que a harmonia tenha desfecho feliz.

Firmamento Alvarinho 2022 Firma, Viticultores & Vinicultores Nariz perfumado, num registo de citrinos e alguma mineralidade que se associa naturalmente à frescura e aos matizes do prato. Na boca a acidez e o volume de fruta mostram-se sem receio à altura do prato. Quinta da Rabiana Branco 2019 Quinta da Rabiana Loureiro e trajadura a mostrarem fruta de caroço e algum tropical já afinados pelo tempo. Na boca a bâtonnage acrescenta uma gordura e leve untuosidade que, junto da fresca acidez, se complementam com os sabores do prato. Curvos Espumante Bruto 2016 Quinta de Curvos Avesso com o apoio do arinto, combinam-se e consolidam o conceito de versatilidade do espumante à mesa. Então com pratos onde frescura e texturas são marcantes, o espumante acrescenta uma boa dose de requinte e sofisticação.

No bacalhau à lagareiro, o peixe é primeiro assado nas brasas. As batatas assadas e a cebola fazem o acompanhamento do bacalhau à lagareiro. Tão importante como o bacalhau é o azeite, aromatizado com dentes de alho. O bacalhau à lagareiro pede vinhos de uma certa opulência, de bom corpo, carregados de fruta e sabor.

Bacalhau à lagareiro

O “à lagareiro” é uma das formas mais populares de cozinhar o bacalhau. Apesar de popular, parece não haver consenso sobre a origem da receita. A metade norte do país é a tese mais irrefutável. Agora, se nasceu no Minho ou nas Beiras (Beira Baixa e Beira Alta), mantém-se incerto. Discutível, ainda, é a relação da receita com o cultivo e a produção de azeite, em particular com os lagares de azeite e os seus operadores, os “lagareiros”.

Certo e seguro é o azeite e o bacalhau serem os protagonistas da receita. O peixe – sim, bacalhau é peixe! – depois de assado e a “nadar” no azeite na companhia de alho e batata assada (esmurrada ou não) gera um prato intenso. Não somente pelo seu próprio sabor, mas pelo efeito do assado, que cria aqueles caramelizados e tostados tão peculiares e deliciosos, acrescido do jogo de texturas entre estaladiços e suculências.

O conjunto pede vinhos de uma certa opulência, de bom corpo, carregados de fruta e sabor. Vinhos que também deem boa luta à persistência que a iguaria tem. Vinhos brancos ricos e envolventes, com e sem barrica e frescura ácida, tintos de ombros largos, repletos de fruta madura e suculenta, de taninos domados, são o referencial. A solução espumante, algo inabitual, é sempre a “carta na manga” quando há hesitação sobre qual o vinho adequado.

Casa de Vilapouca Tinto Grande Escolha 2020 Casa de Vilapouca A profundidade frutada, madura, rica e muito singela, mostra a combinação de um respeito pela tradição. Na boca, tem largura que envolve o prato, taninos fundidos e muita fruta estruturante que acompanha o desafio criado pelo prato. Via Latina Espumante DOC Vinho Verde Rosé Seco Vercoope Recorremos ao espumante, pela intensidade de sabor, pela frescura ácida e pelo efeito da mousse carbónica que abraça a opulência do prato e aligeira-a ao mesmo tempo que refresca o momento. O jogo de texturas também ganha mais dimensões. Quinta das Alvaianas Alvarinho 2021 Quinta das Alvaianas Opulento, mas fresco, profundo e rico, é um alvarinho de notável estrutura que diz “sim” à força de sabor do prato. Altivo e sumarento, com os 14% de teor alcoólico a mostrarem-se capazes de abraçar a suculência do bacalhau e da sua preparação.

