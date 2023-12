Superliga europeia pode avançar. FIFA e UEFA não têm legitimidade para proibir

Nasceu com a intenção de ser um torneio reservado aos mais ricos e poderosos, mas a UEFA e a FIFA mataram a ideia com ameaças de proibição a clubes e jogadores. Contudo, esta quinta-feira, a Justiça europeia voltou a abrir a porta à Superliga europeia, considerando-se que as duas entidades que gerem o futebol mundial não podem interferir na realização de competições privadas.

A decisão do Tribunal de Justiça da União Europeia (TJUE) foi conhecida esta quinta-feira, com a decisão a apontar um abuso da "posição dominante" de FIFA e UEFA contra o surgimento da polémica Superliga de futebol.

O processo foi iniciado após as empresas gestoras do projecto desportivo, a A22 Spots Management e a European Super League, apresentarem queixa contra as acções das duas entidades federativas. A decisão não permite recurso, restando agora saber se os antigos clubes que se comprometeram com a realização do torneio voltam atrás no afastamento.

A ideia para a competição foi apoiada por 12 clubes fundadores: AC Milan, Arsenal, Atlético Madrid, Chelsea, Barcelona, Inter Milão, Juventus, Liverpool, Manchester City, Manchester United, Real Madrid e Tottenham. Destes, apenas Barcelona, Real Madrid e Juventus não se retiraram do projecto.

Na prática, a ideia é simples: a competição realiza-se com 15 clubes poderosos, juntando-se a estes mais cinco seleccionados de acordo com um ranking de rendimento. A ideia foi inicialmente denunciada pelo Football Leaks, projecto encabeçado por Rui Pinto. Florentino Pérez, presidente do Real Madrid, deu a cara por esta Superliga europeia, mas os planos seriam cancelados após se registarem críticas à escala mundial.

Vista como um substituto à Liga dos Campeões, a competição foi acusada de ser elitista e de privilegiar o poderio financeiro dos clubes. Apenas 48 horas após ser anunciada, os planos para esta competição seriam travados por tempo indeterminado.