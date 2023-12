Tribunal russo multa Google em 46 milhões de euros por não remover informação “falsa”

Um tribunal russo multou a Google, nesta quarta-feira, 20 de Dezembro, em 4,6 mil milhões de rublos (cerca de 46 milhões de euros) por não ter eliminado informações “falsas” sobre a Guerra na Ucrânia e outros tópicos, avançou a agência de notícias russa TASS.

A Rússia tem estado em desacordo com empresas tecnológicas estrangeiras por causa de conteúdos, censura e dados. Estas disputas intensificaram-se depois de a Rússia ter invadido a Ucrânia em Fevereiro de 2022.

Segundo a agência de notícias RIA, a multa está também relacionada com o facto de a Google não ter removido “conteúdo extremista” e ter distribuído “propaganda LGBT”. A Google ainda não comentou o sucedido.

A Rússia vê o conflito na Ucrânia como uma “operação militar especial”. Em Novembro, o Supremo Tribunal da Rússia decidiu que os activistas LGBT devem ser considerados “extremistas”. Os representantes desta comunidade ficaram preocupados com a medida por temerem detenções e processos judiciais.

O YouTube também tem sido um alvo particular da ira do Estado russo. No entanto, ao contrário do X (antigo Twitter), do Facebook e do Instagram, esta aplicação não foi bloqueada na Rússia.

A coima foi calculada como uma percentagem do volume de negócios anual da Google na Rússia. A empresa recebeu sanções semelhantes baseadas no volume de negócios de 2021 no valor de 7,2 mil milhões de rublos (cerca de 72 mil milhões de euros), e de 2022, no valor de 21,1 mil milhões de rublos (cerca de 211 mil milhões de euros).