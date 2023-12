Lisboa vai amanhecer com livros à espera de serem encontrados

Quem andar nesta quinta-feira pela cidade de Lisboa pode encontrar livros onde menos espera. A iniciativa é do Plano Nacional de Leitura (PNL), que durante a manhã irá deixar livros por toda a cidade para surpreender quem neles tropece.

"Assumindo o papel de duendes de Natal, andaremos por toda a cidade de Lisboa a deixar livros com uma mensagem. Os livros serão deixados em espaços públicos, transportes, jardins, mercados, durante a manhã do dia 21 de Dezembro pelas equipas PNL, distribuídas por várias freguesias", anuncia-se em comunicado.

Serão mais de 200 livros infantis, juvenis e para adultos. Segundo a equipa do PNL, a iniciativa "pretende celebrar a leitura, no espírito de que há um livro que nos torna leitores".

Alerta-se ainda que, caso o livro que tenha sido encontrado não seja do agrado do leitor, passe-se a quem tiver gosto em o ler.

A equipa do PNL incentiva a que todos saiam à rua em busca dos livros e que contem onde os encontrarem. Para isso, sugere-se que se tire uma foto com o livro no local encontrado e se publique nas redes sociais com as hahtags #livrosencontrados e #pnl2027.

Esta iniciativa pretende ser replicada, nos próximos anos, em outras cidades do país, anuncia ainda a equipa.