Imaginação, aprendizagem, prazer, utilidade. Estas são as quatro palavras principais que perto de dois mil estudantes do ensino superior dizem associar à leitura de livros não académicos. É uma das pistas apontada no primeiro Inquérito aos Hábitos de Leitura dos Estudantes do 1.º Ciclo do Ensino Superior, cujos resultados serão apresentados nesta terça-feira.

