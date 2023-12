Os anos da “geringonça” “marcaram-me e definiram-me como político”, garante Pedro Nuno

Novo líder do PS diz que Luís Montenegro “não tem capacidade de decisão” e que Passos Coelho veio “defender um entendimento do PSD com o Chega”.

Foi "iniciativa e ideia de António Costa, que quis romper com a imagem do arco da governação", mas Pedro Nuno Santos não tem dúvidas sobre o que representou para si a chamada "geringonça". "Foram anos que me marcaram e definiram enquanto político e enquanto homem. E não vou esquecer nunca este mister que era o primeiro-ministro", afirmou o novo secretário-geral do PS no jantar de Natal do grupo parlamentar socialista.