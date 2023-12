Em prova: Cresce a paixão pelas borbulhas dos Vinhos Verdes

Quinta de Sanjoanne Brut Nature 2011

Casa de Cello

PVPR: 30 euros

Cor dourada, bolha fina em cordão. Aroma de frutos secos como avelãs, notas de padaria, cremoso com mousse delicada, muito fresco e final longo com bela acidez. De grande nível!

Vinhas de Monção Alvarinho 2019

Adega de Monção

PVPR: 15 euros

Amarelo cítrico, bolha fina e persistente. Ervas maceradas, frutos tropicais, riqueza e harmonia de boca, com notas amanteigadas, final fresco, intenso e prolongado.

Curvos Grande Reserva Bruto 2016

Quinta de Curvos

PVPR: n.d.

Provado em formato magnum. Bolha fina, aromas delicados, muita elegância, cremosidade. Final fresco, intenso e prolongado com virtuoso equilibro entre sensações maduras e boa acidez. Elegante e equilibrado.

Côto de Mamoelas Assemblage

Provam

PVPR: 23 euros

Assemblage de três colheitas, estágio prolongado (36 meses) a conferir elegância e cremosidade. Sensações herbais, mas também tostadas. Grande complexidade e persistência, macio e elegante com longo final.

Casa Santa Eulália Bruto 2021

Casa Santa Eulália

PVPR: 8 euros

Amarelo cítrico, com brilho, bolha fina e persistente. Muito elegante, equilibrado, definido na fruta de caroço, volume de boca e balanço. Final persistente com bela acidez e muita elegância.

Muros Antigos Alvarinho Bruto Natural 2022

Anselmo Mendes

PVPR: 15 euros

Bolha fina, intenso nos aromas e sabor frutado, sensações de maçãs verdes, com muita crocância e final prolongado marcado por acidez viva.

Valados de Melgaço Alvarinho Reserva Extra Bruto 2018

Valados de Melgaço

PVPR: 18 euros

Amarelo cítrico, bolha fina e persistente. Muito elegante e fino na boca, macio e cremoso, com final longo marcado pela secura e equilíbrio.

Quinta de Santiago Reserva 2021

Quinta de Santiago

PVPR: 18 euros

Amarelo citrino na cor, bolha fina, grande elegância, frutado intenso à mistura com notas tostadas e uma frescura muito directa, fina e intensa. Mousse suave e final prolongado a destacar o ambiente fresco e equilibrado que envolve toda a prova.

Quinta São Gião Arinto C48 Bruto 2020

Sociedade Agrícola São Gião

PVPR: 19 euros

Citrino e brilhante na cor, com bolha média e persistente. Fruta muito expressiva no aroma e na boca, com boa cremosidade a conferir equilíbrio e uma harmonia que o projecta para o final fresco prolongado.

Quinta da Lixa Bruto

Quinta da Lixa

PVPR: 7,10 euros

Cor cítrica, bolha fina e persistente. Notas cítricas de fruto maduro, a lembrar toranja, muita complexidade e persistência gustativa. Com grande secura e sentido gastronómico.

Quinta da Raza Espumante 2019

Quinta da Raza

PVPR: 12,50 euros

Estágio de 24 meses a proporcionar bolha fina e ambiente elegante. Algumas notas de fermento à mistura com sensações de ervas frescas, tensão de boca e final prolongado com boa acidez.

Casa Senhorial do Reguengo Bruto Rosé 2022

Casa Senhorial do Reguengo

PVPR: n.d.

Cor rosada e brilhante. Conjunto elegante, com finura de boca, envolvência saborosa de frutos vermelhos, final fresco e prolongado.

Quinta das Arcas Arinto 2018

Quinta das Arcas

PVPR: 12,60 euros

Cor dourada brilhante. Bolha média, complexidade aromática com notas de mel, tostadas, frescura e volume de boca, e bom balanço com alguma acidez e crocância, a proporcionar final longo e suave.

Dona Paterna Rosé Bruto 2015

Dona Paterna

PVPR: 19,90 euros

Cor rosada, bolha média e intensa. Frescura mineral na boca, com cremosidade, intensidade, secura e um rasto de tanino suave que lhe prolonga o final e confere aptidão gastronómica.

Quinta de Carapeços Espadeiro Rosé Bruto 2020

Quinta de Carapeços

PVPR: 15 euros

Cor rosada brilhante, bolha fina, sensações confitadas de geleia e de frutos secos, mas dominadas por uma acidez impositiva. Final intenso e longo.

Quinta de Brunhais Loureiro Bruto 2021

Soc. Agr. Gentle Window 2

PVPR: 9 euros

Cor citrina, bolha fina e elegante. Notas maduras de fruta de polpa branca, com acidez vibrante a conferir frescura. Final intenso, fresco e longo.

Quinta D’Amares Bruto

Quinta D’Amares

PVPR: 8,90 euros

Cor citrina, bolha média, aroma com sensações de fósforo e pederneira complementadas com fruta branca e notas de fermentação, confeitaria. Boa cremosidade e final prolongado marcado pela acidez acutilante.

Miogo Espumante Extra Bruto 2017

Manuel Costa Carvalho Lima e Filhos

PVPR: 29,90 euros

Cor amarelo-palha, bolha fina em cordão persistente. Elegante também nos aromas, com notas cítricas à mistura com sensações de biscoito e frutos secos. Cremoso e fresco na boca, com final e comprimento médio e boa acidez.