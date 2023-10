A videira como árvore genealógica, na Casa Santa Eulália

A meio da prova, Francisco sai da sala, como quem de súbito se lembra de algo. “Deixe-me mostrar-lhe uma fotografia.” Regressa com uma moldura na mão, o retrato a preto e branco de uma criança apoiada num tronco de videira. “Outro exemplar de batoca já absolutamente decrépita”, lê-se na legenda batida à máquina, em referência à casta de uva branca que hoje se encontra praticamente extinta.

A presença da criança ajuda a perceber a escala. É assombroso o volume da videira, coisa rara de se ver nos dias que correm. A fotografia serve também de marcador da história da Casa Santa Eulália – o miúdo, filho dos caseiros, tornou-se enxerteiro e tractorista da quinta, e teria hoje noventa e muitos anos se ainda fosse vivo. A vide, essa lembra o tempo em que a propriedade, muito mais extensa do que hoje é, fragmentada à força de partilhas entre irmãos e primos, “já tinha uma adega com capacidade para 300 mil litros” e produzia em “40 hectares de vinha em ramada”, enquadra Francisco.

Se essa área de cultivo hoje já é considerável em campo corrido, imagine-se no tempo em que as vinhas apenas eram cultivadas em altura, nas bordaduras dos terrenos.

Casa Santa Eulália (Mondim Basto) Anna Costa Francisco Marques Leandro, Casa Santa Eulália (Mondim Basto) Anna Costa Fotogaleria Casa Santa Eulália (Mondim Basto) Anna Costa

Ligação à terra

Além de anfitrião da visita, Francisco Marques Leandro é enólogo residente e o proprietário da Casa Santa Eulália, o rosto de já-não-se-sabe-que-geração da família à frente desta propriedade. “A ligação à terra e à produção de vinho está documentada desde 1822”, mas, fontes oficiais à parte, Francisco sabe que os seus antepassados já por ali andam há muito mais tempo.

A história que ele conta como momento fundacional daquilo que a casa é hoje começa com o seu avô Joaquim, que já tinha um cuidado com a qualidade inédito na sua geração, e com o seu tio-avô Manuel, pioneiro no engarrafamento numa época de vinho a granel.

Ambos tiveram um papel decisivo na passagem de testemunho, sobretudo o avô, com quem Francisco aprendeu desde miúdo “a fazer todo o trabalho da vinha”. Francisco vivia no Porto com os pais, mas os fins-de-semana eram todos passados no campo. “Aos 10 anos já conduzia o tractor”, lembra.

A ligação à terra perdurou. Depois de se formar em biotecnologia, fez uma pós-graduação em enologia, eventualmente com um propósito muito concreto em vista. Com a morte do avô em 1997 e a do tio-avô no ano seguinte, a propriedade de 160 hectares passa para as mãos dos pais de Francisco, e a produção de vinho afigurou-se como “o sustento para manter o património”.

A vinha já tinha sido modernizada no arranque dos anos 1990, com a chegada dos fundos europeus para a agricultura – as ramadas deram lugar às linhas em cordão e as castas tintas, tradicionalmente maioritárias, foram substituídas por variedades brancas –, e novamente em 1997, pela mão dos pais de Francisco.

Tudo somado, a Casa Santa Eulália conta hoje 45 hectares de vinha, divididos por 17 parcelas, todas situadas na freguesia de Atei, em altitudes entre os 170 e os 400 metros. No encepamento têm particular importância o avesso e o alvarinho, ambos representados em vinhos monocasta, mas também arinto, azal, loureiro, trajadura, sauvignon blanc e, em jeito de evocação do passado da quinta como produtora de tintos, têm também talhões de vinhão e de espadeiro – bem como de touriga nacional, que tem como finalidade a produção do rosé Terroir Velho Mundo.

Vindimas da Casa Santa Eulalia, em Mondim de Basto Anna Costa? Casa Santa Eulalia, em Mondim de Basto Anna Costa? Vinhas da Casa Santa Eulalia, em Mondim de Basto Anna Costa? Fotogaleria Vindimas da Casa Santa Eulalia, em Mondim de Basto Anna Costa?

Mineralidade e salinidade: o terroir de Mondim

Além de cumprir funções de adega, graças ao acréscimo de uma ala de traço discreto com fachada em ripas de madeira, a antiga casa dos caseiros da quinta, um solar seiscentista de traço austero, cumpre também a função de sala de visitas. O salão do piso superior, com chão e tectos em madeira, serve o duplo propósito de loja e sala de provas.

Sobre a mesa, Francisco põe à prova as três marcas da casa. A gama de entrada Plainas é representada pelo tinto de vinhão, que apresenta o frutado típico da casta e acidez domada, e por um branco de azal e arinto, duas castas-emblema da sub-região de Basto, onde sobressai o perfil “que o mercado exige”, marcado pela adição de gás carbónico e algum açúcar residual – características que, admite Francisco, têm “vindo a tentar reduzir”.

A gama Casa Santa Eulália é representada pelo monocasta de avesso, que puxa à conversa o tema da mineralidade, um traço de personalidade caro ao enólogo-produtor. “Trabalhamos com tecnologia q.b., o que mais nos importa é o respeito pela vinha, pela terra, pelo clima”, introduz, para abordar o tema da diferenciação, inclusive dentro da sub-região, que o rio Tâmega corta em duas no sentido latitudinal. “Do lado de Celorico, temos vinhos mais alcoólicos, mais arredondados, fruta madura e acidez menos vincada, enquanto em Mondim são mais minerais, mais salinos e com acidez crocante.” É esse perfil que lhe importa transmitir – e que está bem presente no tal monocasta de avesso.

Por fim, Francisco verte no copo o Terroir Velho Mundo, não o rosé de touriga nacional, mas um branco de outra casta que também é um estandarte dos vinhos nacionais, o alvarinho. Além dessa componente evocativa das virtudes das castas que lhes dão origem, ambos os vinhos têm em comum a passagem por barrica e a vocação gastronómica. No rótulo, partilham também a mesma imagem. Aquela que fez Francisco sair da sala para ir buscar o retrato do miúdo apoiado numa videira desmesurada.

“Usámos uma fotografia parecida com esta, no início”, recorda. Acontece que o código da publicidade proíbe a associação de menores a bebidas alcoólicas, mesmo que o menor em causa tenha chegado a nonagenário e que a associação surja apenas para efeito de escala. “Tivemos de mudar”, resume, com um sorriso e um encolher de ombros quase imperceptível. Ficou só a cepa, sem a criança e sem a noção de escala.

Rótulos à parte, Francisco, que teve a felicidade de correr por entre estas vinhas em criança, vê agora os seus filhos, Francisco e Henrique, de 11 e 7 anos, a crescer no mesmo ambiente com a felicidade de quem não está enclausurado entre quatro paredes. Todos os fins-de-semana, diz a mãe, Benedita, trocam o Porto pela liberdade do campo. “Durante a pandemia não tiveram sequer a sensação de confinamento”, conta.

Talvez já não venham a aprender a manejar um tractor antes da idade legal para conduzir, mas a paixão, nota-se, já vai ganhando raízes. “E o Quico já quer trabalhar a sério”, contam, com orgulho. A passagem de testemunho parece estar assegurada.

Casa Santa Eulália

Atei (Mondim de Basto)

GPS: 41.4645, -7.9265

Tel.: 255390708

Web: casasantaeulalia.pt

Visitas com prova desde 13 euros (3 vinhos; marcação aconselhada)

Almoços regionais com vinhos (por marcação) sob consulta

Final de boca Dos vinhos que provámos, estes foram os que nos ficaram na memória Casa Santa Eulália Avesso 2022 Um branco cem por cento de avesso, casta que, assume Francisco Marques Leandro, “tem um grande simbolismo” para a casa, já que era uma das favoritas do seu avô. “Isto em 1990, quando o avesso se resumia a Baião”, enquadra. No nariz é cítrico e elegante, na boca revela-se mineral e salino, com “gordura de boca”. A sensação de sal prolonga-se no final, e faz ansiar por sushi. “Ou então peixes assados no forno”, recomenda Francisco. Terroir Velho Mundo Alvarinho 2020 É feito a partir dos primeiros cachos de cada vara – isto é, aqueles que estão mais próximos do tronco. “São aqueles que recebem mais nutrientes da videira”, explica Francisco. A fermentação é feita em barrica, seguida de 14 meses de estágio sobre borras totais. A madeira reforça-lhe a estrutura e a envolvência e, na boca, mostra-se bem integrada. Um branco cremoso, com uma acidez equilibrada que o torna guloso.

Monte Farinha, em Mondim de Basto Anna Costa Ecovia do Tâmega, junto às vinhas da Quinta da Raza, em Celorico de Basto Anna Costa Núcleo histórico de Mondim de Basto Anna Costa Restaurante O Caneiro, em Arco de Baulhe (Cabeceiras de Basto) Anna Costa Fotogaleria Monte Farinha, em Mondim de Basto Anna Costa

De caminho PASSEAR Monte Farinha Os fãs de ciclismo de estrada conhecem-no como Senhora da Graça, uma das etapas mais duras da Volta a Portugal em Bicicleta – e o nome, emprestado do santuário que coroa o monte, sugere um certo carácter processional, até de penitência: em 11 quilómetros, vence-se 700 metros de desnível. Do topo, 947 metros acima do nível do mar, a vista é imensa e recompensadora. GPS: 41.4162, -7.9163 PASSEAR Mondim de Basto Além do vulto do Monte Farinha, que se impõe na paisagem, Mondim guarda outros postais turísticos que vale a pena mencionar, caso se pretenda explorar o território, com o Parque Natural do Alvão e a cascata de Fisgas de Ermelo à cabeça. Mas a própria sede de concelho é, também ela, merecedora de atenção. Mondim de Basto é uma vila graciosa com ruas de aldeia, pontuadas pelo granito – do piso e das fachadas – e pelas montanhas que espreitam por entre as vielas do núcleo histórico. COMER O Caneiro A sala é elegante, as cadeiras confortáveis, a vista abre o apetite e o serviço é atencioso. Mas importa ir rapidamente ao cerne da questão: o polvo à Caneiro é um daqueles pratos que facilmente dão propósito a uma viagem. Pelo polvo, sim, tenro, de assadura no forno, mas sobretudo pelo “arroz do mesmo” que o acompanha, feito com mão rotinada, tempero certeiro e ponto de cozedura ajustado ao milímetro. “Gasto uma tonelada de polvo por mês”, conta António Esteves, que fundou esta casa há 41 anos e, assegura, não houve grandes mexidas na carta. Consistência é palavra de ordem. A bem da justiça, refiram-se também a sopa de robalo, as batatas da escola com vitela e a delícia da avó, para que não se pense que é só polvo. E a garrafeira, a rondar as 700 referências, tem uma lista robusta de vinhos da sub-região de Basto. Arco de Baúlhe (Cabeceiras de Basto)

Tel.: 962895277

Preço médio: 35 euros EXPLORAR Ecopista do Tâmega A passagem por Arco de Baúlhe tem um segundo propósito. Ali terminava a linha ferroviária do Tâmega que, até 1990, ligou a vila a Marco de Canaveses. A antiga estação de Arco de Baúlhe alberga agora um núcleo do Museu Nacional Ferroviário. E a via-férrea deu lugar a uma ecopista com 40 quilómetros de extensão, ao longo do percurso do rio, com passagem por Celorico de Basto, Veade (antiga estação de Mondim), Gatão e Amarante, onde termina. A Celobike, em Celorico de Basto (a 17 quilómetros, pela ecopista), disponibiliza bicicletas para aluguer. Web: celobike.com

Bicicletas desde 15/25 euros (meio dia/dia)

Este artigo foi publicado no n.º 10 da revista Singular.