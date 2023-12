Mota-Engil vende negócio de construção e imobiliário na Polónia por 90 milhões

A Mota-Engil chegou a acordo para vender as unidades de construção, engenharia e promoção imobiliária que detém Polónia. A operação, que avalia as empresas em 90 milhões de euros, foi acordada com a empresa húngara Duna Aszfalt e deverá ficar concluída até ao final do primeiro semestre do próximo ano.

A informação foi divulgada, nesta terça-feira, pela Mota-Engil, em comunicado enviado às redacções. "No âmbito da sua estratégia de desenvolvimento de negócio com foco nos principais mercados definidos no plano estratégico 'Building 26', e avaliada a oportunidade financeira resultante de contactos promovidos no âmbito de oportunidades estudadas em conjunto pelos dois grupos, a Mota-Engil chegou a acordo com a Duna Aszfalt para a alienação da Mota-Engil Central Europe (MECE) e suas subsidiárias nas áreas de engenharia e construção e promoção imobiliária", pode ler-se no comunicado.

"Prevê-se que a concretização da transacção, dependente da obtenção de diversas autorizações por parte de autoridades locais e financiadores, ocorra até ao final do primeiro semestre de 2024. A transacção será feita por um entreprise value de cerca de 90 milhões de euros", acrescenta o mesmo documento.

Presente na Polónia desde 1998, ano em que adquiriu uma construtora polaca, a Mota-Engil criou a Mota-Engil Polska em 2004, acabando por mudar o nome desta empresa para Mota-Engil Central Europe em 2009 e por adquirir várias outras empresas de construção e engenharia naquele país. A MECE acabou por se tornar numa das principais empresas a actuar na construção de estradas e pontes, ferrovia e electricidade no mercado polaco. Em 2022, reportou lucros de 6,7 milhões de zlótis (cerca de 1,5 milhões de euros, à cotação actual).

Já a Duna Aszfalt, grupo húngaro que emprega cerca de 1500 pessoas, foi fundada em 1996 e actua, sobretudo, em projectos de engenharia civil.

O acordo agora assinado, detalha ainda a Mota-Engil, determina que o grupo de construção português vai continuar a controlar as empresas ME Renewing (unidade que actua na área da transição energética e que tem escritórios em Portugal e na Polónia) e ME Ativ (marca da Mota-Engil que também actua na área da sustentabilidade). A Duna Aszfalt, por seu lado, passará a controlar os segmentos de construção, engenharia e promoção imobiliária.