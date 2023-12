Vulcão na Islândia estabilizou e “não apresenta qualquer risco” para a população

A erupção vulcânica desta segunda-feira não deverá afectar nenhuma área povoada, nem infra-estruturas próximas. “A erupção não apresenta qualquer risco para a vida [da população]”, refere o Governo islandês em comunicado esta terça-feira. O fluxo de lava oriundo da erupção de um vulcão no sudoeste da Islândia não deverá atingir a vila piscatória de Grindavik, próxima do local, nem nenhuma infra-estrutura essencial.

Após várias semanas de intensa actividade sísmica na região, as autoridades locais optaram por retirar cerca de 4000 habitantes de Grindavik, por precaução, já no início de Novembro. É a quarta erupção nesta região desde 2021. Destas quatro, é inclusive a maior erupção registada, com uma fissura no solo de quase quatro quilómetros de extensão.

“O tamanho da erupção vulcânica em Sundhnúksgígar continua a diminuir. Estima-se que o fluxo de lava seja cerca de um quarto do que era no início da erupção a 18 de Dezembro, e um terço da fissura original está activa”, explica o Instituto Meteorológico da Islândia, num comunicado publicado ao início da tarde desta terça-feira.

A estabilização da erupção não indica um fim em si mesmo, apesar de serem boas notícias para a população e para o tráfego aéreo – que não parou, nem deverá parar nos próximos dias ou semanas em que a erupção continuar activa.

Ao início desta tarde, existiam cinco focos de erupção ao longo da fissura original, através dos quais a lava continua a disseminar-se.

“Esta erupção está a libertar gases tóxicos significativos e recomendamos que a população não visite o local da erupção enquanto as equipas de resposta e os cientistas avaliam a situação”, indicou o Gabinete de Turismo da Islândia em resposta à CNN. O Instituto de Meteorologia da Islândia indica também que durante esta noite e na manhã de quarta-feira poderá ser detectada poluição atmosférica na capital Reiquiavique – a cerca de 30 quilómetros da erupção vulcânica.