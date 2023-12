Lisboa e Setúbal são as regiões com mais vagas para professores

Os concelhos da Grande Lisboa e da Península de Setúbal são, no conjunto, os que têm mais vagas (8579) para acolher os professores dos actuais Quadros de Zona Pedagógica (QZP). No total foram fixadas 24.191 vagas. No âmbito da revisão do regime de concursos docentes, o Governo “redimensionou o âmbito geográfico” destas regiões, cujo número passou de dez para 69. A portaria com as vagas para cada novo QZP foi publicada nesta segunda-feira.

Os sindicatos apoiaram esta mudança. Os professores quando entram no quadro começam por ficar afectos a uma região, os QZP, podendo ser colocados em qualquer das escolas dessa zona, o que muitas vezes obriga a distâncias diárias que chegam aos 200 quilómetros. Com os novos QZP estas distâncias vão ser encurtadas.

Por exemplo, o Algarve correspondia a um só QZP, podendo os professores ter de se deslocar diariamente entre Lagos e Faro ou mais longe. Com a nova configuração, a região algarvia passa a contar com cinco regiões de colocação. O QZP1 que abrangia, grosso modo, a região do Porto e o Minho, passa a estar dividido em 12 zonas que, no conjunto, têm cerca de cinco mil vagas.

A transição dos 10 QZP desenhados em 2013 para os 69 actuais será feita por concurso, ainda sem data marcada. Esta deslocação abrangerá todos os docentes colocados em QZP à excepção dos cerca de seis mil que entraram para o quadro em 2023 ao abrigo da chamada “vinculação dinâmica” e que para o ano serão obrigados a concorrer a todo o país.

Para além dos QZP existem os quadros de escola ou de agrupamento, que é o estádio seguinte na carreira, ficando os docentes afectos a um só estabelecimento escolar. O Governo prometeu abrir 20.000 vagas para estes quadros no próximo ano.