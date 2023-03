Governo aprova novo modelo de recrutamento de professores mas ainda admite alterações

Parecer do Conselho das Escolas será aprovado no dia 20. Ministério garante que há “margem para integrar contributos até ao envio para promulgação”.

O diploma com o novo regime de gestão e recrutamento dos professores foi aprovado pelo Conselho de Ministros, nesta quinta-feira. O Ministério da Educação (ME) confirmou ao PÚBLICO que a versão que seguirá para promulgação do Presidente da República integra a última cedência do Governo aos sindicatos, anunciada pelo ministro João Costa na última reunião negocial do passado dia 9: os professores vinculados aos Quadros de Zona Pedagógica (QZP) continuarão a poder “concorrer a qualquer escola, para aproximação à residência”.