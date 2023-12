Vulcão na Islândia entra em erupção após semanas de sismos e evacuação de vila

Um vulcão na península de Reykjanes, no Sudoeste da Islândia, entrou em erupção na noite de segunda-feira, após várias semanas de crise sísmica na região e da retirada de cerca de 4000 habitantes da vila pesqueira de Grindavik, próxima da Lagoa Azul, uma popular atracção turística.

O local da erupção situa-se a cerca de 30 quilómetros da capital islandesa, Reiquiavique, e a cerca de 20 do aeroporto internacional de Keflavik, que se mantém em funcionamento. Não eram esperadas perturbações no tráfego aéreo, ao contrário do que sucedeu em 2010 com a erupção do Eyjafjallajökull, que na altura levou ao encerramento temporário do espaço aéreo de vários países do Hemisfério Norte devido a uma gigantesca nuvem de cinzas. Esse cenário não é agora esperado, dadas as características geológicas distintas do vulcão em erupção nos arredores de Grindavik.

A península de Reykjanes é uma zona de elevada actividade sísmica, mas os abalos medidos nas últimas semanas (chegaram a ser registados milhares em poucos dias) e a abertura de fissuras na superfície terrestre indiciavam uma forte possibilidade de erupção vulcânica, que se concretizou esta noite.